Бауржан Джолчиев тренируется с "Актобе"

26-летний форвард полностью пропустил прошлый сезон.
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Фото пресс-службы ФК "Актобе"
Один из самых популярных казахстанских футболистов Бауржан Джолчиев, возможно, нашел себе клуб и новый сезон будет играть в премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний форвард был замечен на тренировках "Актобе", проводящего сбор в Турции. Не исключено, что Джолчиев находится на просмотре в клубе. Официальной информации о его переходе пока нет.
Напомним, Джолчиев полностью пропустил прошлый сезон. При этом летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге стал свободным агентом. Сообщалось также, что "Астана" предлагала Джолчиеву продлить контракт, но его не устроили финансовые условия. Сам Джолчиев признавался, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.
Между тем стало известно, что главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал хавбека поиграть за команду из Шымкента. Несмотря на отказ, наставник южно-казахстанской команды заявил, что для Джолчиева место найдется.
Помимо "Астаны", Джолчиев также играл за "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ату". В сборной Казахстана на его счету три гола в 14 проведенных матчах.
Фото пресс-службы ФК "Актобе"
26-летний форвард был замечен на тренировках "Актобе", проводящего сбор в Турции. Не исключено, что Джолчиев находится на просмотре в клубе. Официальной информации о его переходе пока нет.
Напомним, Джолчиев полностью пропустил прошлый сезон. При этом летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге стал свободным агентом. Сообщалось также, что "Астана" предлагала Джолчиеву продлить контракт, но его не устроили финансовые условия. Сам Джолчиев признавался, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.
Между тем стало известно, что главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал хавбека поиграть за команду из Шымкента. Несмотря на отказ, наставник южно-казахстанской команды заявил, что для Джолчиева место найдется.
Помимо "Астаны", Джолчиев также играл за "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ату". В сборной Казахстана на его счету три гола в 14 проведенных матчах.
Фото пресс-службы ФК "Актобе"