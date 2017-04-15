Прямые трансляции матчей седьмого тура КПЛ

Первая игра начнется в 15:00 по времени Астаны.
Вчера 14:00
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Фото с сайта fcdb.ru
Сегодня, 16 апреля, пройдут матчи седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Встречаются "Шахтер" - "Тобол" (15:00), "Кайрат" - "Ордабасы" (18:00), "Кайсар" - "Иртыш" (16:00), "Тараз" - "Акжайык" (17:00), "Окжетпес" - "Астана" (16:00).
Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок.
Встречу "Кайрата" и "Ордабасы" в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Другие игры будет транслировать ПФЛК-ТВ.
С прогнозом букмекеров на центральные матчи седьмого тура премьер-лиги можно ознакомиться здесь. Более подробно о предстоящих матчах читайте в этой ссылке.
Встречаются "Шахтер" - "Тобол" (15:00), "Кайрат" - "Ордабасы" (18:00), "Кайсар" - "Иртыш" (16:00), "Тараз" - "Акжайык" (17:00), "Окжетпес" - "Астана" (16:00).
Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок.
Встречу "Кайрата" и "Ордабасы" в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Другие игры будет транслировать ПФЛК-ТВ.
С прогнозом букмекеров на центральные матчи седьмого тура премьер-лиги можно ознакомиться здесь. Более подробно о предстоящих матчах читайте в этой ссылке.