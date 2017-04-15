Букмекеры не верят в победу "Ордабасы" над "Кайратом" в седьмом туре КПЛ

Игра пройдет в Алматы и начнется в 18:00 по времени Астаны.
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16 апреля пройдут матчи седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Встречаются "Шахтер" - "Тобол", "Кайрат" - "Ордабасы", "Кайсар" - "Иртыш", "Тараз" - "Акжайык", "Окжетпес" - "Астана". Матч "Актобе" - "Атырау" перенесен на более поздний срок.
Как видно, центральные матчи пройдут в Алматы и Кызылорде. Интересно, что букмекерская контора Tennisi.kz не верит в успех "Ордабасы" во встрече с "Кайратом". Так, коэффициент на победу алматинцев равен 1.57, на ничью - 3.42, на победу шымкентцев - 5.70. Сделать ставку на это событие можно здесь.
А вот по игре "Кайсара" и "Иртыша" затруднились какой-либо из сторон отдать предпочтение. Котировки на это противостояние следующие: победа хозяев - 2.64, ничья - 3.06, победа гостей - 2.50.
Более подробно о предстоящих матчах седьмого тура премьер-лиги можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.