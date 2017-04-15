Когда пути для отхода нет. "Кайрат" - "Ордабасы" и другие интересные матчи в превью к седьмому туру КПЛ

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Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
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Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
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Торпедо УК Динамо Блш 1:3
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Номад Темиртау 3:2
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Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Футзал. Контрольные игры 2016/17
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
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Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
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Айнтрахт Бр Бохум 17:30
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Бухоро Машъял 17:00
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Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
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Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
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Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Когда пути для отхода нет. "Кайрат" - "Ордабасы" и другие интересные матчи в превью к седьмому туру КПЛ

В данном туре состоятся только пять матчей.

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8 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Два центральных матча подарит седьмой тур чемпионата Казахстана по футболу. Так, "Кайсар" на своем поле встретится с нынешним лидером премьер-лиги "Иртышом", а "Кайрат" дома сыграет с неуступчивым "Ордабасы". Но и другие игры вызывают немалый интерес у болельщиков. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

Футбол. Премьер-лига. Тур 7 
16 апреля

"Шахтер" - "Тобол"
Карагандинцам не позавидуешь. В предыдущих шести играх они так и не одержали победу, вследствие чего плотно осели в подвале турнирной таблицы. Временами команда Алексея Еременко выдавала очень неплохие матчи, а порой просто провальные. Но ей ничего не остается кроме, как биться в каждом матче и надеяться, что вот-вот прорвет. Турнирное положение еще поправимое. 

"Тобол" идет без явных провалов - три победы, три ничьи и одно поражение. Как итог, четвертый в таблице. При этом победы костанайцам даются с трудом, в основном за счет индивидуальных действий отдельных исполнителей. Увы, так и не приобрели они в среднюю линию игрока с диспетчерскими функциями, который своими проникающими передачами мог бы нападающих выводить на оперативный простор. Пока получается, что игрокам вроде Щеткина, Савича, Деспотовича приходится иногда самим разгонять атаки и таким образом чаще играть спиной к воротам, нежели находиться на передней линии. Посмотрим, как костанайцы проведут летнюю трансферную кампанию. Сейчас же им нужно имеющимися ресурсами решать свои задачи на сезон.

Всего команды встречались 56 раз, 21 победу одержал "Шахтер", 25 - "Тобол" и десять игр завершились вничью с разницей мячей 70-64 в пользу костанайского клуба. В его активе и самая крупная победа в истории личных противостояний. В 2004 году "Тобол" оказался сильнее со счетом 4:0.



"Кайсар" - "Иртыш"
Интересная игра ожидается. Кызылординцы явно недовольны первым поражением, случившемся в Шымкенте, а потому сделают все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и вернуться в лидирующую группу команд. Сейчас они занимают шестую строчку в таблице. Лидируют же в чемпионате павлодарцы. В последних двух турах команда Димитара Димитрова забила семь мячей и этим самым стала самым результативным участником премьер-лиги по итогам шести туров. Ко всему прочему "Иртыш" в текущем сезоне не проигрывал на выезде. В случае победы в предстоящем поединке, гости только закрепятся на первом месте. 

Прежде команды провели 37 очных встреч, в семи из них победили кызылординцы при девяти ничьих и 21 поражении с разницей мячей 24-48. В 2002 году "Иртыш" отметился самой убедительной викторией над "Кайсаром" - 5:0.

"Астана" - "Окжетпес" 
Фавориты встречи, конечно же, астанчане, добившиеся максимального результата в последних четырех турах подряд. Следовательно, они не собираются сходить с победного пути и постараются как можно скорее взобраться на привычное первое место. Тем более что игра пройдет в Астане.

"Окжетпес" как бы остановился в своем развитии и сильнее по сравнению с прошлым годом не стал. В связи с этим ограничится только достойной конкуренцией в этом году, не претендуя на итоговое высокое место.      

История личных встреч у соперников небольшая. Всего 13 матчей. В них трижды успех сопутствовал кокшетаусцам, тогда как девять игр завершились в пользу "Астаны" при одной ничьей с разницей мячей 25-11 в свою пользу. В 2009 году действующий чемпион разгромил "Окжетпес" со счетом 5:1.



"Тараз" - "Акжайык"
Встретятся равные по силам клубы. При определенном везении каждый из них способен выиграть. Но не будем забывать, что таразцы очень неуступчивы на своем поле и при своих болельщиках не проигрывали в нынешней премьер-лиге. Кроме того крупное поражение в шестом туре в Павлодаре только разозлило команду Воита Талгаева, а посему уральцам устроит горячий прием. Другое дело, получится ли все задуманное реализовать в победу. И потом "Акжайык" все эти факторы учитывает и со своей стороны постарается не только выстоять, но и какие-то ключи подобрать к воротам хозяев. 

Статистика личных противостояний свидетельствует о некотором преимуществе таразского клуба. На его счету 14 побед, шесть ничьих и девять поражений. Разница мячей соответствующая 46-28.  В активе "Тараза" и самая крупная над "Акжайыком" победа, одержанная со счетом 4:0 в 1998 году. 

"Кайрат" - "Ордабасы"
Безусловно, центральный матч тура. "Кайрат" не теряет надежды впоследствии возглавить чемпионскую гонку, а "Ордабасы" грезит о бронзовых медалях. Выше подняться ему вряд ли дадут. Да и команда у Алексея Петрушина еще не готова штурмовать более высокие места. 

В то же время Кахабер Цхададзе понимает, что его футболистам никак нельзя оступаться дома. Конкуренты и так оторвались, учитывая, что имеют игру в запасе. По логике вещей, кайратовцы на каждый матч должны выходить как на последний бой и добиваться приемлемого результата. По крайней мере, на своем поле обязаны  набирать полновесные три очка, в противном случае осложнят себе задачу по завоеванию золотых медалей. 

Между собой команды играли 42 раза. В 18 матчах удача благоволила алматинцам, 13 встреч сильнейшего не выявили и 11 игр завершились победой шымкентского клуба. Разница мячей 48-33 в пользу кайратовцев. Правда, в своем пассиве футболисты "Кайрата" имеют самое крупное поражение от "Ордабасы". В 2010 году в родных стенах они были биты со счетом 1:5.  

Напомним, что матч данного тура "Актобе" - "Атырау" был перенесен на более поздний срок из-за несоответствия запасного поля актюбинского клуба к проводимым турнирам под эгидой ПФЛК. Более подробное турнирное положение команд приведено в этой ссылке

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Balg 15 апреля 15:16
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Взвесив все можно приити к выводу что это вполне закономерный результат для такого сильного клуба как Кайрат,он набирает ход и скоро стартанет что остальным будет неповадно!С изменениями в составе!Лишними в этом составе считаю Ахметова и Анене-безполезные игроки,и самого тренера!А больше игрового времени нужно дать Аршавину,Турысбеку и Куантаеву!Вратарская линия требует серьезной замены!Перетянуть в команду Сашу Стаменковича и Димитара Димитрова!А в остальном все в норме!Кайрат еще пошумит в Европе во славу всего казахстанского футбола!
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Стратег 15 апреля 15:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Balg,согласен с тобой на сто процентов.Аршавин должен играть .Турксбека надо наигровать .Ахметов может и хороший игрок но пока он не вписывается в игру более того когда он играет то обязательно нам забивают по его вине гол .Нам сейчас отступать не куда надо на место ставить всех в том числе и Астану. Кахабер что-то ошибается с составом,играет на удержание это не наше. Наше это забить как можно больше,игра в атаке как в прошлом году.Орда не удобный соперник но я верю в КАЙРАТ!!!
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Стратег 15 апреля 15:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Только победа,на удержание это не игра Кайрата. Только атака.
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Zhum 15 апреля 16:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1043
Интересно Смаков выйдет? Вышли же Логвиненко Жалмукан играть против своего родного клуба,и что? Ни истерики ни вопросов. А как будет Тобол с астаной играть,пусть даже если они в аренде? Это же игра все таки? Раз тебе здесь плотят зарплату будь добр отрабатывать. А то прошлогодняя грязная интрига Щеткина,когда просто кинул клуб,нехорошо.
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Стратег 15 апреля 17:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Zhum,если игрок в аренде то со своим клубом они не играют по договоренности
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loko 15 апреля 22:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 759
Да забудьте вы уже про Смакова! Он же всем сказал, что дал слово против Кайрата не играть в этой жизни!!! Этот клуб дал ему многое.
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Аскар Рамазан Вчера 12:31
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
О
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Аскар Рамазан Вчера 12:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Окжетпес всех порвёт
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