Когда пути для отхода нет. "Кайрат" - "Ордабасы" и другие интересные матчи в превью к седьмому туру КПЛ

В данном туре состоятся только пять матчей.

Два центральных матча подарит седьмой тур чемпионата Казахстана по футболу. Так, "Кайсар" на своем поле встретится с нынешним лидером премьер-лиги "Иртышом", а "Кайрат" дома сыграет с неуступчивым "Ордабасы". Но и другие игры вызывают немалый интерес у болельщиков. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



Футбол. Премьер-лига. Тур 7

16 апреля



"Шахтер" - "Тобол"

Карагандинцам не позавидуешь. В предыдущих шести играх они так и не одержали победу, вследствие чего плотно осели в подвале турнирной таблицы. Временами команда Алексея Еременко выдавала очень неплохие матчи, а порой просто провальные. Но ей ничего не остается кроме, как биться в каждом матче и надеяться, что вот-вот прорвет. Турнирное положение еще поправимое.



"Тобол" идет без явных провалов - три победы, три ничьи и одно поражение. Как итог, четвертый в таблице. При этом победы костанайцам даются с трудом, в основном за счет индивидуальных действий отдельных исполнителей. Увы, так и не приобрели они в среднюю линию игрока с диспетчерскими функциями, который своими проникающими передачами мог бы нападающих выводить на оперативный простор. Пока получается, что игрокам вроде Щеткина, Савича, Деспотовича приходится иногда самим разгонять атаки и таким образом чаще играть спиной к воротам, нежели находиться на передней линии. Посмотрим, как костанайцы проведут летнюю трансферную кампанию. Сейчас же им нужно имеющимися ресурсами решать свои задачи на сезон.



Всего команды встречались 56 раз, 21 победу одержал "Шахтер", 25 - "Тобол" и десять игр завершились вничью с разницей мячей 70-64 в пользу костанайского клуба. В его активе и самая крупная победа в истории личных противостояний. В 2004 году "Тобол" оказался сильнее со счетом 4:0.







"Кайсар" - "Иртыш"

Интересная игра ожидается. Кызылординцы явно недовольны первым поражением, случившемся в Шымкенте, а потому сделают все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и вернуться в лидирующую группу команд. Сейчас они занимают шестую строчку в таблице. Лидируют же в чемпионате павлодарцы. В последних двух турах команда Димитара Димитрова забила семь мячей и этим самым стала самым результативным участником премьер-лиги по итогам шести туров. Ко всему прочему "Иртыш" в текущем сезоне не проигрывал на выезде. В случае победы в предстоящем поединке, гости только закрепятся на первом месте.



Прежде команды провели 37 очных встреч, в семи из них победили кызылординцы при девяти ничьих и 21 поражении с разницей мячей 24-48. В 2002 году "Иртыш" отметился самой убедительной викторией над "Кайсаром" - 5:0.



"Астана" - "Окжетпес"

Фавориты встречи, конечно же, астанчане, добившиеся максимального результата в последних четырех турах подряд. Следовательно, они не собираются сходить с победного пути и постараются как можно скорее взобраться на привычное первое место. Тем более что игра пройдет в Астане.



"Окжетпес" как бы остановился в своем развитии и сильнее по сравнению с прошлым годом не стал. В связи с этим ограничится только достойной конкуренцией в этом году, не претендуя на итоговое высокое место.



История личных встреч у соперников небольшая. Всего 13 матчей. В них трижды успех сопутствовал кокшетаусцам, тогда как девять игр завершились в пользу "Астаны" при одной ничьей с разницей мячей 25-11 в свою пользу. В 2009 году действующий чемпион разгромил "Окжетпес" со счетом 5:1.







"Тараз" - "Акжайык"

Встретятся равные по силам клубы. При определенном везении каждый из них способен выиграть. Но не будем забывать, что таразцы очень неуступчивы на своем поле и при своих болельщиках не проигрывали в нынешней премьер-лиге. Кроме того крупное поражение в шестом туре в Павлодаре только разозлило команду Воита Талгаева, а посему уральцам устроит горячий прием. Другое дело, получится ли все задуманное реализовать в победу. И потом "Акжайык" все эти факторы учитывает и со своей стороны постарается не только выстоять, но и какие-то ключи подобрать к воротам хозяев.



Статистика личных противостояний свидетельствует о некотором преимуществе таразского клуба. На его счету 14 побед, шесть ничьих и девять поражений. Разница мячей соответствующая 46-28. В активе "Тараза" и самая крупная над "Акжайыком" победа, одержанная со счетом 4:0 в 1998 году.



"Кайрат" - "Ордабасы"

Безусловно, центральный матч тура. "Кайрат" не теряет надежды впоследствии возглавить чемпионскую гонку, а "Ордабасы" грезит о бронзовых медалях. Выше подняться ему вряд ли дадут. Да и команда у Алексея Петрушина еще не готова штурмовать более высокие места.



В то же время Кахабер Цхададзе понимает, что его футболистам никак нельзя оступаться дома. Конкуренты и так оторвались, учитывая, что имеют игру в запасе. По логике вещей, кайратовцы на каждый матч должны выходить как на последний бой и добиваться приемлемого результата. По крайней мере, на своем поле обязаны набирать полновесные три очка, в противном случае осложнят себе задачу по завоеванию золотых медалей.



Между собой команды играли 42 раза. В 18 матчах удача благоволила алматинцам, 13 встреч сильнейшего не выявили и 11 игр завершились победой шымкентского клуба. Разница мячей 48-33 в пользу кайратовцев. Правда, в своем пассиве футболисты "Кайрата" имеют самое крупное поражение от "Ордабасы". В 2010 году в родных стенах они были биты со счетом 1:5.



Напомним, что матч данного тура "Актобе" - "Атырау" был перенесен на более поздний срок из-за несоответствия запасного поля актюбинского клуба к проводимым турнирам под эгидой ПФЛК. Более подробное турнирное положение команд приведено в этой ссылке.