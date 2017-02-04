"Тараз" - мой родной клуб, но я считаю, что в премьер-лиге должен играть "Алтай" - Тлешев

Клуб из ВКО исключен из КПЛ.
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Мурат Тлешев. Фото пресс-службы "Тараза"
Бывший нападающий сборной Казахстана, трехкратный чемпион страны и трижды лучший бомбардир КПЛ Мурат Тлешев высказал свое мнение о ситуации вокруг клуба "Алтай" из Восточно-Казахстанской области.
3 февраля ФФК объявила об исключении "Алтая" из состава участников премьер-лиги 2017 года. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации. Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз", который в 2016 году вылетел из высшего дивизиона, проиграв в стыковом матче как раз команде из ВКО.
Заявление Тлешева опубликовано на странице любительской команды "Достар" из чемпионата Астаны, в которой он сейчас и играет для себя. В конце 2016 года он объявил о завершении профессиональной карьеры. В активе 36-летнего Тлешева выступления за такие клубы, как "Актобе", "Атырау", "Тараз", "Жетысу", "Иртыш", "Ордабасы", "Шахтер" и "Женис".
"Все знают, что я - воспитанник жамбылского футбола. Позавчера федерация футбола решила поменять местами "Алтай" и мой родной "Тараз". Команда из Восточного Казахстана отправляется в первую лигу, а ее место в КПЛ занимает "Тараз". И вроде бы для болельщиков с моей родины это хорошая новость, ведь теперь им предстоят матчи против лучших команд Казахстана, но меня лично эта рокировка огорчила.
Я считаю, что играть в премьер-лиге должен "Алтай". Команда Андрея Карповича по праву заслужила повышение в классе. Она заняла второе место в первом дивизионе, а потом переиграла в переходном матче именно "Тараз". То есть даже в очном поединке "Алтай" доказал, что сильнее "Тараза". Поэтому со спортивной точки зрения "Алтай" должен играть в КПЛ, а не мой родной "Тараз".
А "Тараз" с Ваитом Талгаевым, я уверен, вернется в высший дивизион уже в этом году. Но команда должна заслужить это право по спортивному принципу. Поэтому мы с моими друзьями из клуба "Достар" решили поддержать "Алтай". Кстати, в "Достаре" много джамбульских ребят, и они думают также, как и я, что играть в КПЛ должен "Алтай". Алга, "Алтай"!" - цитирует Тлешева страница "Достара" в Instagram.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного "Востока" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (СAS) и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
Ранее президент "Алтая" Серикжан Чайжунусов заявил, что клуб не теряет надежд стартовать в новом сезоне КПЛ. Сама же команда продолжает подготовку к чемпионату в Турции.
3 февраля ФФК объявила об исключении "Алтая" из состава участников премьер-лиги 2017 года. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации. Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз", который в 2016 году вылетел из высшего дивизиона, проиграв в стыковом матче как раз команде из ВКО.
Заявление Тлешева опубликовано на странице любительской команды "Достар" из чемпионата Астаны, в которой он сейчас и играет для себя. В конце 2016 года он объявил о завершении профессиональной карьеры. В активе 36-летнего Тлешева выступления за такие клубы, как "Актобе", "Атырау", "Тараз", "Жетысу", "Иртыш", "Ордабасы", "Шахтер" и "Женис".
"Все знают, что я - воспитанник жамбылского футбола. Позавчера федерация футбола решила поменять местами "Алтай" и мой родной "Тараз". Команда из Восточного Казахстана отправляется в первую лигу, а ее место в КПЛ занимает "Тараз". И вроде бы для болельщиков с моей родины это хорошая новость, ведь теперь им предстоят матчи против лучших команд Казахстана, но меня лично эта рокировка огорчила.
Я считаю, что играть в премьер-лиге должен "Алтай". Команда Андрея Карповича по праву заслужила повышение в классе. Она заняла второе место в первом дивизионе, а потом переиграла в переходном матче именно "Тараз". То есть даже в очном поединке "Алтай" доказал, что сильнее "Тараза". Поэтому со спортивной точки зрения "Алтай" должен играть в КПЛ, а не мой родной "Тараз".
А "Тараз" с Ваитом Талгаевым, я уверен, вернется в высший дивизион уже в этом году. Но команда должна заслужить это право по спортивному принципу. Поэтому мы с моими друзьями из клуба "Достар" решили поддержать "Алтай". Кстати, в "Достаре" много джамбульских ребят, и они думают также, как и я, что играть в КПЛ должен "Алтай". Алга, "Алтай"!" - цитирует Тлешева страница "Достара" в Instagram.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного "Востока" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (СAS) и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
Ранее президент "Алтая" Серикжан Чайжунусов заявил, что клуб не теряет надежд стартовать в новом сезоне КПЛ. Сама же команда продолжает подготовку к чемпионату в Турции.