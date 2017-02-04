ФК "Алтай" опроверг информацию об уходе главного тренера

Ранее сообщалось, что болгарский специалист ушел из-за исключения команды из КПЛ.
Сегодня 07:24
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Фото пресс-службы ФК "Алтай"
Футбольный клуб "Алтай" опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что главный тренер команды Илиан Илиев покинул свой пост.
Ранее болгарская пресса сообщила, что Илиев покинул "Алтай" после того, как команду исключили из премьер-лиги. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации.
Пресс-служба "Алтая" опровергает эту информацию. "Илиан Илиев находится с командой на втором учебно-тренировочном сборе в Турции и вместе с тренерским штабом ведет подготовку "Алтая" к сезону-2017. Материал, вышедший на болгарском сайте, абсурден, в нем пишется, что Илиев привел Пламена Димова, что клуб банкрот и так далее. Абсолютно далекая от истины информация. Кроме того, ни один болгарский журналист не обращался за комментариями в сам клуб. Илиан Илиев не давал никому из своих соотечественников интервью. Весь материал является вымыслом болгарского сайта.
Что касается ситуации по исключению ФК "Алтай" из числа участников Премьер-Лиги, по данному поводу есть официальное заявление президента клуба Сержана Чайжунусова о том, что руководство работает над тем, чтобы решение исполкома ФФК было пересмотрено", - говорится в сообщении.
48-летний Илиев возглавил "Алтай" 28 января. Ранее на родине экс-футболист сборной Болгарии работал с клубами "Черно Море", "Берое", "Локомотив" Пловдив и "Левски", а за рубежом - в ангольском "Интерклубе".
В 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного "Востока" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (СAS) и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Ранее болгарская пресса сообщила, что Илиев покинул "Алтай" после того, как команду исключили из премьер-лиги. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации.
Пресс-служба "Алтая" опровергает эту информацию. "Илиан Илиев находится с командой на втором учебно-тренировочном сборе в Турции и вместе с тренерским штабом ведет подготовку "Алтая" к сезону-2017. Материал, вышедший на болгарском сайте, абсурден, в нем пишется, что Илиев привел Пламена Димова, что клуб банкрот и так далее. Абсолютно далекая от истины информация. Кроме того, ни один болгарский журналист не обращался за комментариями в сам клуб. Илиан Илиев не давал никому из своих соотечественников интервью. Весь материал является вымыслом болгарского сайта.
Что касается ситуации по исключению ФК "Алтай" из числа участников Премьер-Лиги, по данному поводу есть официальное заявление президента клуба Сержана Чайжунусова о том, что руководство работает над тем, чтобы решение исполкома ФФК было пересмотрено", - говорится в сообщении.
48-летний Илиев возглавил "Алтай" 28 января. Ранее на родине экс-футболист сборной Болгарии работал с клубами "Черно Море", "Берое", "Локомотив" Пловдив и "Левски", а за рубежом - в ангольском "Интерклубе".
В 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного "Востока" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (СAS) и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.