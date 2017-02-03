Болгарский тренер покинул "Алтай" после исключения клуба из премьер-лиги - СМИ

Команду он возглавил 28 января.
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Илиан Илиев. Фото пресс-службы "Алтая"
Болгарский специалист Илиан Илиев покинул пост главного тренера "Алтая" из Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает Topsport.bg.
3 февраля ФФК объявила об исключении "Алтая" из состава участников премьер-лиги 2017 года. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации.
Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз", который в 2016 году вылетел из высшего дивизиона, проиграв в стыковом матче как раз команде из ВКО.
48-летний Илиев возглавил "Алтай" 28 января. Ранее на родине экс-футболист сборной Болгарии работал с клубами "Черно Море", "Берое", "Локомотив" Пловдив и "Левски", а за рубежом - в ангольском "Интерклубе".
В 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного "Востока" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (СAS) и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
3 февраля ФФК объявила об исключении "Алтая" из состава участников премьер-лиги 2017 года. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации.
Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз", который в 2016 году вылетел из высшего дивизиона, проиграв в стыковом матче как раз команде из ВКО.
48-летний Илиев возглавил "Алтай" 28 января. Ранее на родине экс-футболист сборной Болгарии работал с клубами "Черно Море", "Берое", "Локомотив" Пловдив и "Левски", а за рубежом - в ангольском "Интерклубе".
В 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного "Востока" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (СAS) и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.