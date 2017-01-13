"Алтай" проведет товарищеский матч с клубом украинской премьер-лиги на сборах в Турции

Соперник казахстанцев укомплектован только из местных игроков.
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Игроки "Алтая". Фото пресс-службы клуба
Одним из соперников "Алтая" на сборах в Турции станет украинский клуб "Александрия", сообщает Footboom.com.
Товарищеский матч пройдет 19 января в Алании. На зимний перерыв "Александрия" ушла на четвертом месте из 12 команд в премьер-лиге. Состав команды полностью состоит из украинских футболистов.
В свою очередь "Алтай" в прошедшем сезоне вышел в премьер-лигу. Команда, представляющая Восточно-Казахстанскую область, в стыковом матче разгромила "Тараз" (3:0).
Ранее стало известно, что на сборах "Алтая" находится экс-капитан "Тобола" Нурбол Жумаскалиев. Также в клуб может перейти бывший полузащитник "Реала", "Вест Хэма" и сборной Франции Жюльен Фобер.