Нурбол Жумаскалиев присоединится к "Алтаю" на сборах в Турции

35-летний хавбек 16 сезонов провел в составе "Тобола".

Фото с сайта ФК "Тобол"

Полузащитник Нурбол Жумаскалиев в скором времени присоединится к "Алтаю", который начал учебно-тренировочный сбор в Турции. Об этом сообщает официальная группа семейского клуба ВКонтакте.



Отмечается, что, помимо подписанных игроков, прибыл ряд футболистов, которые могут пополнить коллектив: голкипер Александр Григоренко, в минувшем сезоне выступавший в составе "Тараза", крайний защитник Владислав Кузьмин из "Атырау", полузащитник Артем Касьянов, который ранее играл за шымкентский "Ордабасы" и талдыкорганский "Жетысу".



35-летний Жумаскалиев отыграл в составе "Тобола" 16 сезонов, причем большую часть этого времени был капитаном команды. Он выступал за костанайский клуб с 2000 по 2011 год и с 2012 года до ноября 2016 года.



В составе "Тобола" Жумаскалиев становился чемпионом Казахстана (2010), четыре раза выигрывал серебряные и три раза бронзовые награды чемпионата, а в 2007 году стал победителем Кубка Казахстана.



В 2011 году Жумаскалиев ушел из "Тобола" после конфликта с главным тренером Равилем Сабитовым и отыграл сезон за "Локомотив" (сейчас - "Астана"). Также в карьере воспитанника уральского футбола были родной "Акжайык" и "Жетысу".



В КПЛ Жумаскалиев провел за "Тобол" 429 матчей, в которых забил 156 голов. В 2016 году в 27 матчах он отличился четыре раза.

