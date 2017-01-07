Бывший футболист мадридского "Реала" может перейти в казахстанский клуб

Также на его счету более 200 матчей в чемпионатах Франции и Англии.

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Жюльен Фобер. Фото с сайта Gentside Sport





Как рассказал спортивный директор валлийского "Кардифф Сити" Алишер Апсалямов, 33-летний французский защитник близок к переходу в "Алтай", который в новом сезоне будет выступать в казахстанской премьер-лиге.



"На данный момент наша компания находится на связи с Жюльеном Фобером - у него за плечами более 200 матчей в чемпионатах Франции и Англии. Кроме того, Фобер выступал даже за мадридский "Реал"! Он тоже готов попробовать себя в казахстанской премьер-лиге, в "Алтае", но на данный момент, к сожалению, я не могу раскрыть всех деталей переговоров. Игрок с таким богатым опытом однозначно украсил бы наш чемпионат. Но я считаю, что нашим клубам стоит привлекать легионеров из Сербии, Боснии, Хорватии, России и Грузии. Все-таки более адаптированные к нашим условиям футболисты", - говорит Апсалямов, слова которого приводит



Напомним, Фобер перешел в "Реал" в январе 2009 года из лондонского "Вест Хэма" на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью покупки игрока в будущем за шесть миллионов. В мадридском клубе он дебютировал 7 февраля против клуба "Расинг", отыграв 30 минут. В марте в выездном матче с "Атлетиком" он провел на поле 24 минуты, а после до конца сезоне не сыграл ни минуты.



Сейчас Фобер является игроком шотландского клуба "Килмарнок". На его счету девять матчей. Также за свою карьеру он выступал за французские "Канн" и "Бордо", турецкий "Элязыгспор". Экс-футболист мадридского "Реала" Жюльен Фобер может продолжить карьеру в Казахстане.Как рассказал спортивный директор валлийского "Кардифф Сити" Алишер Апсалямов, 33-летний французский защитник близок к переходу в "Алтай", который в новом сезоне будет выступать в казахстанской премьер-лиге."На данный момент наша компания находится на связи с Жюльеном Фобером - у него за плечами более 200 матчей в чемпионатах Франции и Англии. Кроме того, Фобер выступал даже за мадридский "Реал"! Он тоже готов попробовать себя в казахстанской премьер-лиге, в "Алтае", но на данный момент, к сожалению, я не могу раскрыть всех деталей переговоров. Игрок с таким богатым опытом однозначно украсил бы наш чемпионат. Но я считаю, что нашим клубам стоит привлекать легионеров из Сербии, Боснии, Хорватии, России и Грузии. Все-таки более адаптированные к нашим условиям футболисты", - говорит Апсалямов, слова которого приводит пресс-служба "Алтая".Напомним, Фобер перешел в "Реал" в январе 2009 года из лондонского "Вест Хэма" на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью покупки игрока в будущем за шесть миллионов. В мадридском клубе он дебютировал 7 февраля против клуба "Расинг", отыграв 30 минут. В марте в выездном матче с "Атлетиком" он провел на поле 24 минуты, а после до конца сезоне не сыграл ни минуты.Сейчас Фобер является игроком шотландского клуба "Килмарнок". На его счету девять матчей. Также за свою карьеру он выступал за французские "Канн" и "Бордо", турецкий "Элязыгспор".