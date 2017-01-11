Станимир Стойлов рассказал о переходе Максимовича в "Валенсию" и усилении "Астаны"

Он объяснил, почему клуб расстался с Нусербаевым и Ибраими.

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов в интервью официальному сайту УЕФА прокомментировал изменения в составе своей команды.

- Сейчас говорят о возможном уходе Неманьи Максимовича в "Валенсию". Он дорос до уровня чемпионата "большой пятерки"? За какой клуб, на Ваш взгляд, смог бы заиграть?

- Неманья провел последние два года в "Астане" на очень хорошем уровне, проявив себя в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаю, клуб и игрок смогут найти решение, которое устроит обе стороны.

Если Максимович уйдет, то, конечно, "Астана" потеряет ключевого игрока. Однако если предложение устроит и Максимовича, и клуб, то его нужно отпустить.

- Почему ушел из команды ее капитан Танат Нусербаев?

- Танат является игроком очень хорошего уровня, он настоящий лидер, истинный капитан, который ответственно относится к своим обязанностям как на поле, так и за его пределами. Он всегда думает о развитии команды, на самом деле, он внес огромный вклад в наши успехи последних лет.

Но в минувшем году Таната преследовали травмы, и он захотел поехать ближе к дому. Для нас это было не самое приятное решение, но тренерский штаб совместно с руководством клуба согласились отпустить Таната на юг Казахстана. Мы расстались друзьями.

"Астана" подписала контракт с нападающим сборной Албании Аздреном Ллулаку. Охарактеризуйте этого футболиста.

- Нам было необходимо усиление атаки, поскольку мы должны забивать больше. Ллулаку здорово играл в последнем чемпионате Румынии, забив много мячей. Дадим ему шанс проявить себя в "Астане". У него есть необходимый набор качеств, наша же задача - поддержать его и постараться развить его сильные стороны. Посмотрим, что из этого получится.

- Получается перебор с легионерами. С кем придется расстаться?

- На данный момент на трансфер клубом выставлен полузащитник Агим Ибраими, на которого мы возлагали большие надежды. Увы, травмы не позволили ему в полной мере проявить себя. Остальные легионеры отправятся с командой на первый тренировочный сбор.

- Каких еще трансферных новостей ждать от "Астаны"? Какие позиции требуют усиления?

- В первую очередь мы будем исходить из того, кто покинет команду зимой. Если уйдет Максимович, то нам нужен будет игрок, который сможет его достойно заменить в центре поля. Если кто-то другой покинет команду, также будем искать футболистов на вакантные позиции.

Но нужно понимать, что нам нужны игроки, которые смогут повысить общий уровень, которые будут соблюдать командную дисциплину, смогут безболезненно влиться в коллектив. Это очень важно, потому что наша сильная сторона - это командная игра.

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