Самый крутой трансфер КПЛ. Почему переход Максимовича в "Валенсию" "плюс" для Казахстана?

21-летний полузащитник "Астаны" подписал контракт с испанским клубом.

21-летний полузащитник "Астаны" Неманья Максимович покидает столичный клуб и перебирается в испанскую "Валенсию". Почему переход сербского футболиста в элитный чемпионат - это заслуга КПЛ - в материале корреспондента Vesti.kz.



Оговоримся, восходящая звезда сербского футбола мог перейти в чемпионат Испании и другим путем, не через Казахстан. Но целая цепь событий сделала этот переход более быстрым. Во-первых, "Астана" не без помощи Максимовича успешно выступает в еврокубках, дважды пробившись в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во-вторых, столичный клуб во внутреннем первенстве не первый год не знает себе равных. В-третьих, Максимович был ключевой фигурой в сербских юношеской и молодежных сборных, выделяясь на фоне самых одаренных соотечественников.



Эти три составляющие стали залогом успеха сербского таланта. Конечно, не забудем, что в текущем сезоне испанский клуб, это бледная тень финалиста Лиги чемпионов начала "нулевых", но участник Примеры ведет работу по омоложению состава. И Неманья с его агентом сообразили, что можно получить игровую практику и подняться еще выше. В средней линии, где свое место будет отвоевывать Максимович, в текущем сезоне за "летучих мышей" выступают сразу несколько молодых игроков (до 23 лет), и каждый из них с разной долей может стать ключевым игроком в команде:



1. Альваро Медран (22 года, Испания) - десять матчей, два гола;



2. Закария Баккали (20 лет, Бельгия-Марокко) - восемь матчей, гол и передача;



3. Карлос Солер (20 лет, Испания) - один матч;



4. Федерико Картабия (23 года, Аргентина) - четыре матча.



О возможностях Максимовича казахстанский болельщик знает не понаслышке, ведь серб стал ключевой фигурой в игровых построениях Станимира Стойлова. Но в Испании Неманью ждет куда более жесткая конкуренция. В опорной зоне основным игроком "Валенсии" является 29-летний испанец Марио Суарес, а конструкторами атак являются дорогостоящие Дани Парехо и Энцо Перес: испанца оценивают в 18 миллионов евро, а его коллегу из Аргентины - в 12 миллионов. Казалось бы, куда уж молодому Максимовичу?



Но молодой серб не боится испытаний. После родной "Црвены Звезды" Неманья в 18 лет уехал играть в словенский "Домжале", а затем прибыл в Казахстан, в "Астану". Тут капитан сербской "молодежки" стал частью одного из сильнейших дуэтов опорников с колумбийцем Рохером Каньясом, и уже сделал больше, чем талантливые местные воспитанники, пределом мечтаний которых является российская премьер-лига.



Максимович поехал в Испанию из Казахстана. Да, была похожая ситуация с другим экс-полузащитником "Астаны", 22-летним Георгием Жуковым, но он в Казахстан ехал из Голландии, и уже успел сделать несколько необъяснимых виражей в карьере, в итоге оказавшись в "Кайрате". Транферная политика по продвижению сербского таланта выглядит на порядок осмысленнее. Это с одной стороны. А с другой, "прописка" одаренных балканцев в сильных европейских чемпионах - это целая индустрия.



Мы сейчас не говорим о том, где мог оказаться Максимович... Когда-то мы радовались, что в РПЛ поехали пробовать свои силы Руслан Балтиев или Евгений Тарасов, но те время прошли. Казалось бы, пришло время Бауыржана Исламхана или Еркебулана Тунгышбаева, но доморощенные футболисты не спешат. Если Максимович, скорее всего, рассматривал Казахстан, как трамплин, то молодые казахстанцы, имея куда более близкие связи с Родиной, не рискуют ехать в заграничный чемпионат.



Кто-то скажет, что мешает выбору в пользу гражданина Казахстана отсутствие возможности получить второй паспорт, чтобы не считаться в той же Испании иностранцем. Но ведь и в Азию, где, скажем, Китай в последнее время не бывало "сорит деньгами", тоже никто уехать и прогрессировать не стремится. Нет стимула. И дома есть все условия, чтобы не отставать от моды. А у "голодного" Максимовича стимул есть!



21-летний серб хочет вырасти в футболиста Ла Лиги и не считает, что у него не получится. Его амбиции и желания сделали наш КПЛ более престижным. То есть можно приехать в Казахстан с далеко не ведущим национальным футбольным чемпионатом и подписать контракт с клубом из элитного испанского первенства. Пускай Максимович не казахстанец, но уже успел сделать больше, чем многие наши подающие надежды футболисты... Он не пал жертвой "жирного" контракта и спокойной жизни, а хочет идти дальше. И "невозможное возможно", как вещает нам популярный исполнитель, порой действительно работает. Может быть, кто-то из казахстанцев сможет повторить этот путь!



Напомним, 21-летний сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович подписал контракт с испанским клубом "Валенсия". Соглашение будет действовать до лета 2021 года с возможностью продления еще на год. Столичный футбольный клуб прокомментировал переход балканского футболиста.