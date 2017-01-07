Самый крутой трансфер КПЛ. Почему переход Максимовича в "Валенсию" "плюс" для Казахстана?

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 0:0
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 0:0
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Самый крутой трансфер КПЛ. Почему переход Максимовича в "Валенсию" "плюс" для Казахстана?

21-летний полузащитник "Астаны" подписал контракт с испанским клубом.

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5 Комментариев
Неманья Максимович (справа). Фото с сайта Foot01
Неманья Максимович (справа). Фото с сайта Foot01

21-летний полузащитник "Астаны" Неманья Максимович покидает столичный клуб и перебирается в испанскую "Валенсию". Почему переход сербского футболиста в элитный чемпионат - это заслуга КПЛ - в материале корреспондента Vesti.kz.

Оговоримся, восходящая звезда сербского футбола мог перейти в чемпионат Испании и другим путем, не через Казахстан. Но целая цепь событий сделала этот переход более быстрым. Во-первых, "Астана" не без помощи Максимовича успешно выступает в еврокубках, дважды пробившись в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во-вторых, столичный клуб во внутреннем первенстве не первый год не знает себе равных. В-третьих, Максимович был ключевой фигурой в сербских юношеской и молодежных сборных, выделяясь на фоне самых одаренных соотечественников.

Эти три составляющие стали залогом успеха сербского таланта. Конечно, не забудем, что в текущем сезоне испанский клуб, это бледная тень финалиста Лиги чемпионов начала "нулевых", но участник Примеры ведет работу по омоложению состава. И Неманья с его агентом сообразили, что можно получить игровую практику и подняться еще выше. В средней линии, где свое место будет отвоевывать Максимович, в текущем сезоне за "летучих мышей" выступают сразу несколько молодых игроков (до 23 лет), и каждый из них с разной долей может стать ключевым игроком в команде:

1. Альваро Медран (22 года, Испания) - десять матчей, два гола;

2. Закария Баккали (20 лет, Бельгия-Марокко) - восемь матчей, гол и передача;

3. Карлос Солер (20 лет, Испания) - один матч;

4. Федерико Картабия (23 года, Аргентина) - четыре матча.

О возможностях Максимовича казахстанский болельщик знает не понаслышке, ведь серб стал ключевой фигурой в игровых построениях Станимира Стойлова. Но в Испании Неманью ждет куда более жесткая конкуренция. В опорной зоне основным игроком "Валенсии" является 29-летний испанец Марио Суарес, а конструкторами атак являются дорогостоящие Дани Парехо и Энцо Перес: испанца оценивают в 18 миллионов евро, а его коллегу из Аргентины - в 12 миллионов. Казалось бы, куда уж молодому Максимовичу?

Но молодой серб не боится испытаний. После родной "Црвены Звезды" Неманья в 18 лет уехал играть в словенский "Домжале", а затем прибыл в Казахстан, в "Астану". Тут капитан сербской "молодежки" стал частью одного из сильнейших дуэтов опорников с колумбийцем Рохером Каньясом, и уже сделал больше, чем талантливые местные воспитанники, пределом мечтаний которых является российская премьер-лига.

Максимович поехал в Испанию из Казахстана. Да, была похожая ситуация с другим экс-полузащитником "Астаны", 22-летним Георгием Жуковым, но он в Казахстан ехал из Голландии, и уже успел сделать несколько необъяснимых виражей в карьере, в итоге оказавшись в "Кайрате". Транферная политика по продвижению сербского таланта выглядит на порядок осмысленнее. Это с одной стороны. А с другой, "прописка" одаренных балканцев в сильных европейских чемпионах - это целая индустрия.

Мы сейчас не говорим о том, где мог оказаться Максимович... Когда-то мы радовались, что в РПЛ поехали пробовать свои силы Руслан Балтиев или Евгений Тарасов, но те время прошли. Казалось бы, пришло время Бауыржана Исламхана или Еркебулана Тунгышбаева, но доморощенные футболисты не спешат. Если Максимович, скорее всего, рассматривал Казахстан, как трамплин, то молодые казахстанцы, имея куда более близкие связи с Родиной, не рискуют ехать в заграничный чемпионат.

Кто-то скажет, что мешает выбору в пользу гражданина Казахстана отсутствие возможности получить второй паспорт, чтобы не считаться в той же Испании иностранцем. Но ведь и в Азию, где, скажем, Китай в последнее время не бывало "сорит деньгами", тоже никто уехать и прогрессировать не стремится. Нет стимула. И дома есть все условия, чтобы не отставать от моды. А у "голодного" Максимовича стимул есть!

21-летний серб хочет вырасти в футболиста Ла Лиги и не считает, что у него не получится. Его амбиции и желания сделали наш КПЛ более престижным. То есть можно приехать в Казахстан с далеко не ведущим национальным футбольным чемпионатом и подписать контракт с клубом из элитного испанского первенства. Пускай Максимович не казахстанец, но уже успел сделать больше, чем многие наши подающие надежды футболисты... Он не пал жертвой "жирного" контракта и спокойной жизни, а хочет идти дальше. И "невозможное возможно", как вещает нам популярный исполнитель, порой действительно работает. Может быть, кто-то из казахстанцев сможет повторить этот путь!

Напомним, 21-летний сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович подписал контракт с испанским клубом "Валенсия". Соглашение будет действовать до лета 2021 года с возможностью продления еще на год. Столичный футбольный клуб прокомментировал переход балканского футболиста.

Просмотров: 2976  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
123 Сегодня 15:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1530
Жуку не надо было дергаться, а играть и совершенствоваться в Астане и в сборной РК. Может быть засветился и тоже уже где то был бы. Хотя уровень Жука еще слаб для пятерки лучших чемпионатов Европы.
Ответить -1
 
Жан Костанай Сегодня 15:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
Жук с такими амбициями далеко не уйдет , уже звезду словил став не более чем как футболиста и Кпл
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Жанибек Сариев Сегодня 15:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Тебе Maximus 300000 евро что ли а кто-то предложил ему 5000000euro
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Fankz Сегодня 17:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3423
Интересно...и кто так решил, что "...талантливые местные воспитанники, пределом мечтаний которых является российская премьер-лига". Талантливые местные воспитанники хотят засветиться в ЛЧ/ЛЕ и у них есть такой шанс в РК и зачем его искать вне? А потом по пути Немо Вот и все)
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Дулат Есеноманов Сегодня 18:06
Статус: Профи
Рейтинг: 347
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