В "Кардифф Сити" рассказали о несостоявшемся трансфере Маруана Шамаха в "Алтай"

Также экс-форварда лондонского "Арсенала" сватали в алматинский "Кайрат".
Сегодня 13:45
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- Бывший нападающий "Арсенала" Маруан Шамах может перейти в казахстанский клуб
Фото с сайта The Telegraph
Спортивный директор "Кардифф Сити" Алишер Апсалямов в интервью пресс-службе "Алтая" рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника валийцев Маруана Шамаха в казахстанский клуб.
Ранее сообщалось, что Шамах может переехать в Казахстан, а его новым клубом станет "Алтай", завоевавший путевку в премьер-лигу. Апсалямов подтвердил, что к ним обращались представители казахстанского клуба по этому поводу.
"Недавно ко мне обратились представители "Алтая", так как контракт Шамаха с "Кардиффом" подходил к концу, то есть он становился свободным агентом. Могу сказать, что по поводу его перехода был предметный разговор. Шамах, в принципе, был готов приехать играть в Казахстан, но камнем преткновения стали финансовые запросы игрока", - сказал Апсалямов.
Напомним, Шамах покинул "Кардифф" в конце декабря 2016 года. У 32-летнего форвард закончился контракт, который он подписал в октябре. В текущем сезоне чемпионшипа (вторая по силе лига чемпионата Англии) Шамах провел два матча. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме. За итоговые 48 минут Шамах успел отдать одну голевую передачу.
Ранее также сообщалось, что Шамах может перейти в алматинский "Кайрат", где выступает его бывший одноклубник по лондонскому "Арсеналу" россиянин Андрей Аршавин.
Ранее сообщалось, что Шамах может переехать в Казахстан, а его новым клубом станет "Алтай", завоевавший путевку в премьер-лигу. Апсалямов подтвердил, что к ним обращались представители казахстанского клуба по этому поводу.
"Недавно ко мне обратились представители "Алтая", так как контракт Шамаха с "Кардиффом" подходил к концу, то есть он становился свободным агентом. Могу сказать, что по поводу его перехода был предметный разговор. Шамах, в принципе, был готов приехать играть в Казахстан, но камнем преткновения стали финансовые запросы игрока", - сказал Апсалямов.
Напомним, Шамах покинул "Кардифф" в конце декабря 2016 года. У 32-летнего форвард закончился контракт, который он подписал в октябре. В текущем сезоне чемпионшипа (вторая по силе лига чемпионата Англии) Шамах провел два матча. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме. За итоговые 48 минут Шамах успел отдать одну голевую передачу.
Ранее также сообщалось, что Шамах может перейти в алматинский "Кайрат", где выступает его бывший одноклубник по лондонскому "Арсеналу" россиянин Андрей Аршавин.