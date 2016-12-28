Вызвавший интерес казахстанских клубов экс-форвард "Арсенала" Шамах покинул "Кардифф"

В валийском клубе он провел всего два месяца.
Сегодня 12:22
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Маруан Шамах. Фото с сайта telegraph.co.uk
Марокканский нападающий Маруан Шамах покинул валийский "Кардифф Сити". Об этом в интервью BBC сообщил главный тренер команды Нил Уорнок.
Он отметил, что у 32-летнего игрока закончился контракт, который он подписал в октябре. Стороны решили не продлевать соглашение.
В текущем сезоне чемпионшипа (вторая по силе лига чемпионата Англии) Шамах провел два матча. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме. За итоговые 48 минут Шамах успел отдать одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что этой зимой Шамах может переехать в чемпионат Казахстана. В услугах экс-нападающего лондонского "Арсенала" заинтересованы "Алтай" и "Кайрат".
Он отметил, что у 32-летнего игрока закончился контракт, который он подписал в октябре. Стороны решили не продлевать соглашение.
В текущем сезоне чемпионшипа (вторая по силе лига чемпионата Англии) Шамах провел два матча. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме. За итоговые 48 минут Шамах успел отдать одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что этой зимой Шамах может переехать в чемпионат Казахстана. В услугах экс-нападающего лондонского "Арсенала" заинтересованы "Алтай" и "Кайрат".