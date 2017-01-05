Бауржан Джолчиев начал подготовку к новому сезону в Алматы

26-летний форвард полностью пропустил прошлый сезон.
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Бауржан Джолчиев. Фото с сайта ФК "Астана"
Один из самых популярных казахстанских футболистов Бауржан Джолчиев начал подготовку к новому футбольному сезону в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом сам экс-игрок "Астаны" сообщил посредством своего Instagram, где он выложил фотографии из тренажерного зала. "Подготовка пошла", - написал он, однако вскоре он удалил эту запись.
Однако о том, где он начнет новый сезон, Джолчиев не уточнил. Наиболее реальным выглядит вариант с алматинским "Кайратом". Известно, что алматинский клуб провел предварительные переговоры с футболистом.
Напомним, Джолчиев полностью пропустил прошлый сезон. При этом летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге стал свободным агентов. Сообщалось также, что "Астана" предлагала Джолчиеву продлить контракт, но его не устроили финансовые условия. Сам Джолчиев признавался, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.
Между тем стало известно, что главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал хавбека поиграть за команду из Шымкента. Несмотря на отказ, наставник южно-казахстанской команды заявил, что для Джолчиева место найдется.
Помимо "Астаны" Джолчиев также играл за "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ату". В сборной Казахстана на его счету три гола в 14 проведенных матчах.
Об этом сам экс-игрок "Астаны" сообщил посредством своего Instagram, где он выложил фотографии из тренажерного зала. "Подготовка пошла", - написал он, однако вскоре он удалил эту запись.
Однако о том, где он начнет новый сезон, Джолчиев не уточнил. Наиболее реальным выглядит вариант с алматинским "Кайратом". Известно, что алматинский клуб провел предварительные переговоры с футболистом.
Напомним, Джолчиев полностью пропустил прошлый сезон. При этом летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге стал свободным агентов. Сообщалось также, что "Астана" предлагала Джолчиеву продлить контракт, но его не устроили финансовые условия. Сам Джолчиев признавался, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.
Между тем стало известно, что главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал хавбека поиграть за команду из Шымкента. Несмотря на отказ, наставник южно-казахстанской команды заявил, что для Джолчиева место найдется.
Помимо "Астаны" Джолчиев также играл за "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ату". В сборной Казахстана на его счету три гола в 14 проведенных матчах.