Страсти по Джолчиеву. Где может оказаться пропустивший год казахстанский футболист?

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:2
Медвешчак Адмирал 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс ХК Сочи 0:2
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Страсти по Джолчиеву. Где может оказаться пропустивший год казахстанский футболист?

Один из самых ярких футболистов страны с декабря 2015 года без клуба.

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6 Комментариев
Бауржан Джолчиев. Фото Uefa.com
Бауржан Джолчиев. Фото Uefa.com

На сегодняшний день одной из самых популярных тем для обсуждения является будущее популярного казахстанского футболиста Бауржана Джолчиева. Где полузащитник намерен возобновить игровую карьеру, попытался выяснить корреспондент Vesti.kz.

26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. Его последней командой была "Астана", в составе которой он отыграл 2014 и 2015 годы. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана он забил три гола в 14 проведенных матчах.



Этим летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге вновь остался свободным агентом. Сам Джолчиев ранее заявил, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.

В течение всего года он избегал общения со СМИ, при этом ведя активную жизнь в социальных сетях. Однако в последнем интервью, записанном на матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу, который он посетил, футболист сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.



Джолчиев пропустил минувший сезон полностью, не говоря о подготовительном процессе. Тем не менее в услугах талантливого игрока по-прежнему заинтересованы несколько клубов КПЛ.

Главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал хавбека поиграть за команду из Шымкента, однако Джолчиев не согласился на это предложение. Тем не менее наставник южно-казахстанской команды заявил, что для Бауржана место найдется.

В начале января Fanatik.kz сообщил, что Джолчиев может перебраться в Китай. По информации издания, клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделал предложение о подписании контракта на три года. По условиям ежегодно экс-игрок "Астаны" должен будет получать около двух миллионов долларов. Насколько информация достоверна, сложно судить. Вполне возможно, что это такая же утка, как и первоапрельская новость о том, что футболист подписал двухлетний контракт с пекинским клубом "Байцзинь Гоань".



Наиболее реальным выглядит вариант сотрудничества с "Кайратом". Известно, что алматинцы провели предварительные переговоры с Джолчиевым. По неподтвержденной информации, футболист находится на просмотре в "Кайрате", который начал сборы в Турции. 

Корреспондент Vesti.kz пытался связаться с Джолчиевым, однако он был недоступен. Вполне возможно, что информация о нем может появиться уже в ближайшие дни. 

Просмотров: 3109  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
К700 ВСR BCa Сегодня 18:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 212
Жаль, лучшего игрока кз, загнобили, и вступиться не кому.
Ответить -1
 
GGG Сегодня 18:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
Где Где в ... извините меня
Ответить 0
 
loko Сегодня 18:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 656
В Россию шанс маленький уехать. В Киргизию и другие маленькие страны не вариант. Казалось Алмалык с знающим его Кумыковым, но зарплата мизер. Не думаю, что Пахтакор или Бунедкор. Самый лучший вариант КПЛ и именно Кайрат. И тут 2 варианта: до 20 января ему дадут ответ положительный или же отрицательный и далее уже будут варианды Орда, Иртыш (что почти бещ вариантов) и далее по низходящей. Астана - в одну воду не войдешь дважды, по крайней мере пока Стойлов там. Второй вариант поедет на второй сбор Кайрата и там все решится. Ну и третий, бонусный вариант, рискованный, точно такой же как с Аршавиным. Договорится с Кайратом и будет доказывать свою состоятельность, набирая форму прям до конца заявки. И подпишут на ленточке, Кайрат любит PR. Так что вариант Кайрат и точка.
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Fankz Сегодня 18:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3412
loko, "Кайрат" или "не доставайся ты никому"..в КПЛ ))
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Кайсар Казыгулулы Сегодня 18:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Кайратқа барса жақсы болар еді екі жаққа да.
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Арман Бермагамбетов Сегодня 20:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Нужно было играть дальше в Астане и вообще в любом местном клубе, раз нет приемлемых предложение из-за рубежа. А так что год в пустую, мимо еврокубков, мимо сборной. Думаю местные клуб теперь будут ему уже диктовать свои условия, а в сборную вообще не пригласят. А жал выдал пару хороших матчей за Астану в Еврокубках ...
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