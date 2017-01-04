Страсти по Джолчиеву. Где может оказаться пропустивший год казахстанский футболист?

Один из самых ярких футболистов страны с декабря 2015 года без клуба.

На сегодняшний день одной из самых популярных тем для обсуждения является будущее популярного казахстанского футболиста Бауржана Джолчиева. Где полузащитник намерен возобновить игровую карьеру, попытался выяснить корреспондент Vesti.kz.



26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. Его последней командой была "Астана", в составе которой он отыграл 2014 и 2015 годы. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана он забил три гола в 14 проведенных матчах.







Этим летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге вновь остался свободным агентом. Сам Джолчиев ранее заявил, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.



В течение всего года он избегал общения со СМИ, при этом ведя активную жизнь в социальных сетях. Однако в последнем интервью, записанном на матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу, который он посетил, футболист сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.







Джолчиев пропустил минувший сезон полностью, не говоря о подготовительном процессе. Тем не менее в услугах талантливого игрока по-прежнему заинтересованы несколько клубов КПЛ.



Главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал хавбека поиграть за команду из Шымкента, однако Джолчиев не согласился на это предложение. Тем не менее наставник южно-казахстанской команды заявил, что для Бауржана место найдется.



В начале января Fanatik.kz сообщил, что Джолчиев может перебраться в Китай. По информации издания, клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделал предложение о подписании контракта на три года. По условиям ежегодно экс-игрок "Астаны" должен будет получать около двух миллионов долларов. Насколько информация достоверна, сложно судить. Вполне возможно, что это такая же утка, как и первоапрельская новость о том, что футболист подписал двухлетний контракт с пекинским клубом "Байцзинь Гоань".







Наиболее реальным выглядит вариант сотрудничества с "Кайратом". Известно, что алматинцы провели предварительные переговоры с Джолчиевым. По неподтвержденной информации, футболист находится на просмотре в "Кайрате", который начал сборы в Турции.

Корреспондент Vesti.kz пытался связаться с Джолчиевым, однако он был недоступен. Вполне возможно, что информация о нем может появиться уже в ближайшие дни.