Самат Смаков остается в "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

В составе шымкентского клуба экс-капитан сборной доигрывал сезон КПЛ-2016.

Главный тренер шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов сообщил корреспонденту Vesti.kz о дальнейшей судьбе экс-капитана национальной сборной Самата Смакова.



- Самат Смаков остается в "Ордабасы"?



- Ну, конечно, Смаков остается у нас.



- То есть новый контракт уже подписан?



- Конечно.



За "Ордабасы" Смаков выступает с 4 августа прошлого года и успел провести восемь матчей. На его счету три желтые и одна красная карточки.



Недавно в составе "Ордабасы" он провел первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который прошел в Шымкенте.



Ранее Смаков сообщал, что рассматривает предложения, поступающие от других клубов. По завершении сезона его активно сватали в футбольный клуб "Алтай" из Семея. Сам экс-капитан национальной сборной был бы рад вернуться в родной город.



Самат Смаков, так же как и Андрей Карпович, является воспитанником семипалатинского футбола. За сборную Казахстана Смаков провел 75 матчей. Его прощальный матч состоялся в Астане в октябре прошлого года. Вместе с ним сборная Казахстана сыграла вничью с командой Румынии 1:1.



37-летний Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.