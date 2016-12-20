Самат Смаков тренируется вместе с "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

Первый тренировочный сбор команда проводит в Шымкенте.
Вчера 12:30
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Самат Смаков. Фото с сайта otyrar.kz
Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов рассказал о том, как футболисты команды проведут межсезонье. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о задачах на будущий сезон.
"УТС проходит с 15 по 26 декабря в Шымкенте. Мы планировали провести две товарищеские игры, одна из которых с командой первой лиги "Кыран", а над вторым соперником мы думаем. Также в начале сборов мы провели двустороннюю встречу. На первом сборе главная цель - просмотр местных, казахстанских футболистов, поэтому мы берем несколько перспективных игроков 96-97 года рождения на эти тренировки", - отметил Байсеитов.
- Сколько всего запланировано УТС?
- У нас запланировано три тренировочных сбора. Второй сбор мы проведем в Турции с 4 января. Насчет места для третьего сбора мы думаем.
- Запланированы ли товарищеские матчи в Турции?
- Нам поступают предложения, и мы пока просматриваем их.
- Ситуация в Турции не самая благоприятная, не рассматривали возможность перенести УТС в другое место?
- Альтернатива есть. Нам предлагают в Дубаи, игры хорошие дают. Российские клубы, такие как "Краснодар", команды высшей лиги китайского чемпионата, в общем, уровень неплохой, однако в Турции соперников побольше, да и климатические условия лучше.
- Самат Смаков останется в "Ордабасы"?
- Самат Смаков сейчас находится в расположении команды "Ордабасы". Он еще не подписал новый контракт. Мы ни с кем еще не продлевали. Ведь год еще не завершился и Смаков сейчас находится в Шымкенте вместе с командой. Так же здесь продолжают готовиться и Гогуа с Марцваладзе.
- Задача на следующий сезон?
- Чем выше, тем лучше. Мы дважды становились четвертыми. Это показатель стабильности, и теперь будем стремиться завершить чемпионат на более высоком месте.
В минувшем сезоне КПЛ "Ордабасы" занял четвертое место и получил путевку в Лигу Европы.
Ранее наставник футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов проголосовал за себя в номинации "Лучший тренер КПЛ-2016". А вот капитан шымкентской команды Самат Смаков не включил своего главного тренера в число трех лучших наставников сезона.
"УТС проходит с 15 по 26 декабря в Шымкенте. Мы планировали провести две товарищеские игры, одна из которых с командой первой лиги "Кыран", а над вторым соперником мы думаем. Также в начале сборов мы провели двустороннюю встречу. На первом сборе главная цель - просмотр местных, казахстанских футболистов, поэтому мы берем несколько перспективных игроков 96-97 года рождения на эти тренировки", - отметил Байсеитов.
- Сколько всего запланировано УТС?
- У нас запланировано три тренировочных сбора. Второй сбор мы проведем в Турции с 4 января. Насчет места для третьего сбора мы думаем.
- Запланированы ли товарищеские матчи в Турции?
- Нам поступают предложения, и мы пока просматриваем их.
- Ситуация в Турции не самая благоприятная, не рассматривали возможность перенести УТС в другое место?
- Альтернатива есть. Нам предлагают в Дубаи, игры хорошие дают. Российские клубы, такие как "Краснодар", команды высшей лиги китайского чемпионата, в общем, уровень неплохой, однако в Турции соперников побольше, да и климатические условия лучше.
- Самат Смаков останется в "Ордабасы"?
- Самат Смаков сейчас находится в расположении команды "Ордабасы". Он еще не подписал новый контракт. Мы ни с кем еще не продлевали. Ведь год еще не завершился и Смаков сейчас находится в Шымкенте вместе с командой. Так же здесь продолжают готовиться и Гогуа с Марцваладзе.
- Задача на следующий сезон?
- Чем выше, тем лучше. Мы дважды становились четвертыми. Это показатель стабильности, и теперь будем стремиться завершить чемпионат на более высоком месте.
В минувшем сезоне КПЛ "Ордабасы" занял четвертое место и получил путевку в Лигу Европы.
Ранее наставник футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов проголосовал за себя в номинации "Лучший тренер КПЛ-2016". А вот капитан шымкентской команды Самат Смаков не включил своего главного тренера в число трех лучших наставников сезона.