Самат Смаков тренируется вместе с "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Самат Смаков тренируется вместе с "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

Первый тренировочный сбор команда проводит в Шымкенте.

Bahytzhan Nurpeisov

Ссылки по теме:

5 Комментариев
Самат Смаков. Фото с сайта otyrar.kz
Самат Смаков. Фото с сайта otyrar.kz
Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов рассказал о том, как футболисты команды проведут межсезонье. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о задачах на будущий сезон.

"УТС проходит с 15 по 26 декабря в Шымкенте. Мы планировали провести две товарищеские игры, одна из которых с командой первой лиги "Кыран", а над вторым соперником мы думаем. Также в начале сборов мы провели двустороннюю встречу. На первом сборе главная цель - просмотр местных, казахстанских футболистов, поэтому мы берем несколько перспективных игроков 96-97 года рождения на эти тренировки", - отметил Байсеитов.

- Сколько всего запланировано УТС?

- У нас запланировано три тренировочных сбора. Второй сбор мы проведем в Турции с 4 января. Насчет места для третьего сбора мы думаем.

- Запланированы ли товарищеские матчи в Турции?

- Нам поступают предложения, и мы пока просматриваем их.

- Ситуация в Турции не самая благоприятная, не рассматривали возможность перенести УТС в другое место?

- Альтернатива есть. Нам предлагают в Дубаи, игры хорошие дают. Российские клубы, такие как "Краснодар", команды высшей лиги китайского чемпионата, в общем, уровень неплохой, однако в Турции соперников побольше, да и климатические условия лучше.

- Самат Смаков останется в "Ордабасы"?

- Самат Смаков сейчас находится в расположении команды "Ордабасы". Он еще не подписал новый контракт. Мы ни с кем еще не продлевали. Ведь год еще не завершился и Смаков сейчас находится в Шымкенте вместе с командой. Так же здесь продолжают готовиться и Гогуа с Марцваладзе.

- Задача на следующий сезон?

- Чем выше, тем лучше. Мы дважды становились четвертыми. Это показатель стабильности, и теперь будем стремиться завершить чемпионат на более высоком месте.

В минувшем сезоне КПЛ "Ордабасы" занял четвертое место и получил путевку в Лигу Европы.

Ранее наставник футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов проголосовал за себя в номинации "Лучший тренер КПЛ-2016". А вот капитан шымкентской команды Самат Смаков не включил своего главного тренера в число трех лучших наставников сезона.
Просмотров: 2182  Комментариев: 5
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
мади кайыржан Вчера 12:36
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
С-Стабильность 4 место и прозвище Казахстанский Арсенал.
Ответить -1
 
Fankz Вчера 12:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
мади кайыржан, ага... Арсенал, наверное который из Тулы?? )))
Ответить 1
 
Fankz Вчера 12:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Значит шал остался, бедная "Орда", такой клуб и с таким ГТ. Сам себя назвал лучшим -вот так рождаются анекдоты
Ответить 1
 
loko Вчера 13:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Что с договнячком? Окжетпесу отдайте путёвку!
Ответить 0
 
Zhum Вчера 14:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Значит шоу продолжается..
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть