Мне поступали предложения от других клубов. Все будет ясно до конца года - Самат Смаков

Футболист принял участие в УТС "Ордабасы" в Шымкенте.
Сегодня 12:01
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Самат Смаков. Фото Vesti.kz
Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков сообщил корреспонденту Vesti.kz, останется ли он в шымкентском "Ордабасы".
"Пока я в команде, но все будет ясно до конца года. Мне поступали предложения от других клубов, но сейчас я веду переговоры с "Ордабасы", - отметил Самат Смаков.
За "Ордабасы" Смаков выступает с 4 августа и успел провести восемь матчей. На его счету три желтые и одна красная карточки.
Недавно в составе "Ордабасы" он провел первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который прошел в Шымкенте. Вместе с ним тренировались лидеры команды Гогуа и Марцвеладзе.
Ранее главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов заявил, что контракты не продлевали ни с одним игроком клуба.
Напомним, что по завершении сезона Смакова активно сватали в футбольный клуб "Алтай" из Семея. Сам экс-капитан национальной сборной был бы рад вернуться в родной город.
Самат Смаков, так же как и Андрей Карпович, является воспитанником семипалатинского футбола. За сборную Казахстана Смаков провел 75 матчей. Его прощальный матч состоялся в Астане в октябре этого года. Вместе с ним сборная Казахстана сыграла вничью с командой Румынии 1:1.
37-летний Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.
"Пока я в команде, но все будет ясно до конца года. Мне поступали предложения от других клубов, но сейчас я веду переговоры с "Ордабасы", - отметил Самат Смаков.
За "Ордабасы" Смаков выступает с 4 августа и успел провести восемь матчей. На его счету три желтые и одна красная карточки.
Недавно в составе "Ордабасы" он провел первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который прошел в Шымкенте. Вместе с ним тренировались лидеры команды Гогуа и Марцвеладзе.
Ранее главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов заявил, что контракты не продлевали ни с одним игроком клуба.
Напомним, что по завершении сезона Смакова активно сватали в футбольный клуб "Алтай" из Семея. Сам экс-капитан национальной сборной был бы рад вернуться в родной город.
Самат Смаков, так же как и Андрей Карпович, является воспитанником семипалатинского футбола. За сборную Казахстана Смаков провел 75 матчей. Его прощальный матч состоялся в Астане в октябре этого года. Вместе с ним сборная Казахстана сыграла вничью с командой Румынии 1:1.
37-летний Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.