Новичок "Астаны" стал лучшим иностранным футболистом чемпионата Румынии

В 20 матчах Аздрен Лулаку забил 16 мячей и возглавлял список бомбардиров.
Сегодня 09:31
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Фото с сайта RomaniaTV.net
Новичок "Астаны" Аздрен Лулаку признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Румынии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лулаку победил в голосовании, которое проводил сайт Digisport.ro. В итоге он получил 45,6 процента голосов, опередив почти в два раза ближайшего конкурента - полузащитника бухарестского "Динамо" Антуна Палича (23,3).
До перехода в "Астану" Лулаку выступал за румынский "Газ Метан". В 20 матчах чемпионата Румынии 28-летний албанский форвард забил 16 мячей и возглавлял список бомбардиров.
О переходе Лулаку "Астана" объявила 24 декабря. Соглашение с нападающим рассчитано на два года. По информации СМИ, его зарплата в казахстанском клубе составит 40 тысяч евро в месяц.
Лулаку победил в голосовании, которое проводил сайт Digisport.ro. В итоге он получил 45,6 процента голосов, опередив почти в два раза ближайшего конкурента - полузащитника бухарестского "Динамо" Антуна Палича (23,3).
До перехода в "Астану" Лулаку выступал за румынский "Газ Метан". В 20 матчах чемпионата Румынии 28-летний албанский форвард забил 16 мячей и возглавлял список бомбардиров.
О переходе Лулаку "Астана" объявила 24 декабря. Соглашение с нападающим рассчитано на два года. По информации СМИ, его зарплата в казахстанском клубе составит 40 тысяч евро в месяц.