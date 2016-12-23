Новичок "Астаны" делит 11-е место с Месси и Суаресом в гонке за "Золотую бутсу"

Аздрен Лулаку перешел в столичный клуб в ранге лучшего бомбардира чемпионата Румынии.
Сегодня 08:21
4 Комментария
Ссылки по теме:
- "Астана" объявила о подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии
- "Астана" подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии
- Нападающий "Кайрата" обошел Роналду и Суареса в гонке за "Золотую бутсу"
Фото с сайта LPF.ro
Новичок "Астаны" Аздрен Лулаку входит в ТОП-30 гонки за "Золотую бутсу" - приза лучшему бомбардиру европейских национальных футбольных лиг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В "Астану" форвард сборной Албании перешел из румынского клуба "Газ Метан". В текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и возглавлял список бомбардиров.
Форвард "Астаны" с 24 очками делит 11-е место с такими именитыми футболистами, как Лионель Месси и Луис Суарес (Оба - "Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Алексис Санчес ("Арсенал").
Также в ТОП-30 гонки за "Золотую бутсу" входит нападающий "Кайрата" Жерар Гоу, который в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги второй год подряд стал лучшим бомбардиром. На его счету 23 очка и 16-е место.
Возглавляет гонку за "Золотую бутсу" с 16 забитыми мячами (32 очка) нападающий дортмундской "Борусси" Пьер-Эмерик Обамейянг.
Добавим, что Лулаку подписал двухлетний контракт с "Астаной". По информации СМИ, его зарплата составит 40 тысяч евро.
В "Астану" форвард сборной Албании перешел из румынского клуба "Газ Метан". В текущем сезоне чемпионата Румынии Лулаку провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и возглавлял список бомбардиров.
Форвард "Астаны" с 24 очками делит 11-е место с такими именитыми футболистами, как Лионель Месси и Луис Суарес (Оба - "Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Алексис Санчес ("Арсенал").
Также в ТОП-30 гонки за "Золотую бутсу" входит нападающий "Кайрата" Жерар Гоу, который в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги второй год подряд стал лучшим бомбардиром. На его счету 23 очка и 16-е место.
Возглавляет гонку за "Золотую бутсу" с 16 забитыми мячами (32 очка) нападающий дортмундской "Борусси" Пьер-Эмерик Обамейянг.
Добавим, что Лулаку подписал двухлетний контракт с "Астаной". По информации СМИ, его зарплата составит 40 тысяч евро.