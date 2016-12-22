Возможно, Аршавину надо было отправляться в Испанию - специалист

Советский и российский футболист и тренер Веденеев поделился мнением об игроке "Кайрата".

Советский и российский футболист и тренер Сергей Веденеев, работавший в свое время в футбольной школе питерского "Зенита", поделился своим мнением по поводу игрока "Кайрата" Андрея Аршавина.

"Наш самый лучший игрок Аршавин недолго продержался на высоте. А ведь Андрей играл в то время на порядок сильнее Смолова. Возможно, Аршавину надо было отправляться в Испанию, а Кержакову - в Англию. Произвести, так сказать, рокировку. Получилось же, что Кержаков не смог быть полезен в комбинационной игре, что требовалось в "Севилье", а Аршавину в Англии надо было пахать. Случись эта виртуальная рокировка, Аршавин в Испании чувствовал бы себя как рыба в воде. А Кержаков, очень сильный физически, в Англии с его данными тоже был бы в ударе: потолкаться в штрафной, побороться за мяч, попрессинговать - это же его!" - цитирует Веденеева sport-weekend.com.

Напомним, последний сезон 35-летний Аршавин отыграл в "Кайрате". В чемпионате Казахстана он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с Аршавиным до окончания 2017 года.