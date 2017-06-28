В 1/4 финала "Казахстан Барысы-2017" встретятся родные братья

В Астане определилась восьмерка сильнейших турнира.
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Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Айбек Нугымаров и Улан Рыскул, являющиеся главными фаворитами "Казахстан Барысы-2017", вышли в четвертьфинал турнира в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге Нугымаров встречался с Абылайханом Касымханом из Костанайской области, и выиграл схватку "чистым" броском. В следующем раунде он встретиться с Ержаном Шынкеевым из Карагандинской области.
Рыскул одержал победу по очкам: его соперником был Адилжан из Южно-Казахстанской области. В четвертьфинале Улан встретиться с младшим братом - Русланом Абдиразаковым.
Второй круг
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) - Айбат Сейтен (Астана) - схватку по очкам выиграл Сейтен;
Арман Калиев (Атырауская область) - Абай Ерболулы (Жамбылская область) - схватку по очкам выиграл Калиев;
Асыл Барменов (Карагандинская область) - Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) - схватку досрочно выиграл Барменов;
Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) - Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) - схватку досрочно выиграл Ергалиев;
Александр Касачев (Алматинская область) - Ержан Шынкеев (Карагандинская область) - схватку досрочно выиграл Шынкеев;
Абылайхан Касымхан (Костанайская область) - Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) - схватку досрочно выиграл Нугымаров;
Улан Рыскул (Алматинская область) - Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) - схватку по очкам выиграл Рыскул;
Руслан Абдиразаков (Алматы) - Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) - схватку досрочно выиграл Абдиразаков;
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
Во втором круге Нугымаров встречался с Абылайханом Касымханом из Костанайской области, и выиграл схватку "чистым" броском. В следующем раунде он встретиться с Ержаном Шынкеевым из Карагандинской области.
Рыскул одержал победу по очкам: его соперником был Адилжан из Южно-Казахстанской области. В четвертьфинале Улан встретиться с младшим братом - Русланом Абдиразаковым.
Второй круг
Шынгыс Шокпытов (Актюбинская область) - Айбат Сейтен (Астана) - схватку по очкам выиграл Сейтен;
Арман Калиев (Атырауская область) - Абай Ерболулы (Жамбылская область) - схватку по очкам выиграл Калиев;
Асыл Барменов (Карагандинская область) - Мейрамбек Жанабай (Мангыстауская область) - схватку досрочно выиграл Барменов;
Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) - Нурдаулет Жарылгапов (Мангыстауская область) - схватку досрочно выиграл Ергалиев;
Александр Касачев (Алматинская область) - Ержан Шынкеев (Карагандинская область) - схватку досрочно выиграл Шынкеев;
Абылайхан Касымхан (Костанайская область) - Айбек Нугымаров (Южно-Казахстанская область) - схватку досрочно выиграл Нугымаров;
Улан Рыскул (Алматинская область) - Адилжан Ыстыбаев (Южно-Казахстанская область) - схватку по очкам выиграл Рыскул;
Руслан Абдиразаков (Алматы) - Кенжебек Кузембаев (Атырауская область) - схватку досрочно выиграл Абдиразаков;
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.