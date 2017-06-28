Победитель "Казахстан Барысы"-2014 Мухит Турсынов проиграл в первом круге финала турнира в Астане

Его соперником был Еламан Ергалиев.
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Фото Vesti.kz
Мухит Турсынов, чемпион "Казахстан Барысы" 2014 года, выбыл из борьбы на стадии первого круга финала турнира в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Уступил он Еламану Ергалиеву, прошедшему в финальную часть состязания через турнир для военнослужащих. Ергалиеву удался эффектный бросок на первых секундах схватки.
В дальнейшем он больше действовал в обороне, не давая Турсынову приблизиться к себе и провести прием. В итоге победа досталась Еламану.
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязания выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами турнира становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.
Уступил он Еламану Ергалиеву, прошедшему в финальную часть состязания через турнир для военнослужащих. Ергалиеву удался эффектный бросок на первых секундах схватки.
В дальнейшем он больше действовал в обороне, не давая Турсынову приблизиться к себе и провести прием. В итоге победа досталась Еламану.
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязания выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами турнира становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.