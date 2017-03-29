Популярен, как Головкин. Все, что нужно знать о седьмом турнире "Казахстан Барысы"

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Популярен, как Головкин. Все, что нужно знать о седьмом турнире "Казахстан Барысы"

Национальный турнир пройдет 2 июля на "Барыс-Арене".

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12 Комментариев
Мухит Турсынов. Фото Vesti.kz. Турара Казангапова©
Мухит Турсынов. Фото Vesti.kz. Турара Казангапова©

2 июля в Астане пройдет седьмой республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы". Некоторые подробности масштабного состязания - в материале корреспондента Vesti.kz

"Национальный турнир "Казахстан Барысы" по рейтингу сравним с боями Геннадия Головкина. А может быть, и выше. Все-таки в Казахстане не так много таких продолжительных состязаний, которые идут в прямом эфире. Турнир относится к самым смотрибельным проектам на казахстанском телевидении", - рассказал председатель правления ТРК "Казахстан" Ерлан Карин.

Этот турнир могут показать и в Европе, но для этого требуется сократить его хронометраж до полутора часов. Организаторы не готовы пойти на это, ведь тогда будет разочарован отечественный зритель. Также сообщается, что на ковер не выйдет победитель турниров последних лет.

"Наш трехкратный чемпион Бейбит Ыстыбаев в этом году выступать не будет. В сентябре он примет участие в "Алем Барысы". Мы ждем, что турнир сможет выиграть новичок состязания", - рассказал руководитель попечительского совета турнира "Казахстан Барысы" Арман Шураев.

С другой стороны, снова примет участие первый чемпион турнира Улан Рыскал. В дебютный год он выиграл состязание, выступая за Кызылординскую область, теперь будет бороться за третий регион. После Алматинской области он "перешел" в команду Алматы. По словам организаторов, Рыскул правила не нарушал, так как получил документальное согласие всех сторон "трансфера".

Затронут был и вопрос судейства. Приглашены 12 судей, но работать будут только шесть человек. Вознаграждение каждому - 200 тысяч тенге. Если судья качественно и справедливо отработает турнир, то он может получить бонус. Если же к действиям рефери будут претензии - он ничего не получит и будет наказан организацией.

Турнир в прямом эфире покажут телеканалы "Казахстан" и Kazsport. Начало трансляции в 13:00. Параллельно будет работать студия в режиме реального времени - организаторы планируют приглашать известных гостей и участников турнира.

Национальный турнир пройдет в ледовом дворце "Барыс-Арена", который вмещает около 11 тысяч зрителей. Финальное взвешивание 34 борцов-финалистов намечено на 30 июня.

Что касается самого турнира, то за каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. Чемпион турнира получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат пояса и трофей "Тайтуяк".

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами турнира становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Рустем Таныспаев Вчера 12:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 128
Что за казакпайское сравнение известен Головкин на то пошло наш вид борьбы не во многих странах знают
Ответить 1
 
Марат Жулдаспаев Вчера 12:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1809
Карин,перегнул,У Гены,и сам в целом казахстанский бокс выше статусом,чем борьба в Казахстане,я лично никогда не смотрю борьбу
Ответить 1
 
Kuanysh Manambayev Вчера 12:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Разные категорий: Например ГГГ знают весь мир и все Казахстанцы (и ждут с нетерпением).А
Казахстан Барысы тоже популярен, но только в Казахстане, тоже
большинства ждут его с нетерпением. Так что Казахстан Барысы недостаточно
популярен чтобы сравнить с боями ГГГ.
Ответить 1
 
Иван Сидоров Вчера 13:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Не туда деньги тратят мне кажется. У нас слишком большие призовые, в том числе и на олимпиаде. Несоразмерные
Ответить 2
 
123 Вчера 13:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1815
Не смотрел Казахстан барысы и нет желания. Борьба сама по себе скучный вид спорта. Поэтому класику и вольную все время модернезируют из за не зрелещности..
Ответить 1
 
Сергей Варчук Вчера 14:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Борьбу не люблю, но Казахстан Барысы совсем другой коленкор - зрелищно и захватывающе!
Ответить 1
 
МЕЙРАМБЕК БАЙМУХАНБЕТОВ Вчера 15:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Говно с конфетой сравнили.
Ответить -2
 
Dzhambul Alimov Вчера 16:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Кто только не пиарится на имени Гены. Вот таким образом Карин решил прорекламировать Казакстан Барысы. Некрасиво, но эффективно.
Ответить 1
 
Братбек Брат Вчера 16:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Күрес десе делебсі козбайтын қазак жок
Ответить 0
 
Viprin Viprin Вчера 20:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Один из немногих турниров который можно смотреть до конца. Казакша курес один из зрелищных видов спорта...
Ответить 0
 
БОЛАТБЕК ТОКУШЕВ Вчера 20:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Қазақ күресы үлтымыздың бренды деп айтуға болады бір деммен күнібойы көруге болады,мында кеібір қазақтар кемсытып отыр кұресымызды намыс жоқтар
Ответить 0
 
БОЛАТБЕК ТОКУШЕВ Вчера 20:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Мейранбек кое кто здесь сам говнюк
Ответить 0
 