Опрос: Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

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Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
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Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
Обсуждаемые

Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Опрос: Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Команда впервые за несколько лет не вышла в "элиту", тренер решил уйти.

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22 Комментария
Фото с сайта wmia2017.iihf.com
Фото с сайта wmia2017.iihf.com

Vesti.kz предлагают вам принять участие в опросе "Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира?".

Предлагаемые варианты ответов:

- Виноват главный тренер Эдуард Занковец, который не сумел подготовить команду;

- Виноват тренерский штаб и менеджмент сборной, которые провели плохую селекцию;

- Виноваты хоккеисты, которые не выложились по максимуму;

- Винить некого, первый дивизион - это уровень сборной Казахстана;

- Верните Селина!

- Виновато руководство Федерации хоккея, которое требует обновления.

Также предлагайте свои варианты ответов в комментариях.

Отдать свой голос можно по этой ССЫЛКЕ.

В группе А первого дивизиона ЧМ, который завершился в Киеве, команда впервые за несколько лет не смогла завоевать путевку в ТОП-дивизион.

Главный тренер сборной и "Барыса" Эдуард Занковец уже заявил, что не станет продлевать контракт с Казахстаном.

Отметим, что единственным уроженцем Казахстана, отличившемся в составе нашей сборной на чемпионате мира, стал Никита Михайлис. 

  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 11:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 171
Верните Селина)
Ответить 0
 
ertai suesinov Сегодня 11:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 117
Я скажу кто виноват наша Хоккейная федерация во главе с Мамином
Ответить 2
 
Кайрат Маденов Сегодня 12:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
ertai suesinov,согласен на все 100
Ответить 1
 
Ибраев Бауржан Сегодня 12:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Виновата система
Ответить 1
 
Серик Жансеит Сегодня 12:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 189
Все виноваты
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Сегодня 12:16
Статус: Профи
Рейтинг: 460
Да, почему нет варианта "виновато руководство хоккейной федерации"?
Ответить 0
 
Юлия Милова Сегодня 12:38
Статус: Профи
Рейтинг: 354
Lapochka Lapulya ,добавили этот вариант
Ответить 0
 
Ержан79 Сегодня 12:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 924
Благодаря легам ББД и Ко мы остались в 1 дивизионе, а так бы вылетели в "В"
Ответить 0
 
Gabit Kinajt Сегодня 12:18
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Ержан79,у нас казахи смогут и большее. В футзал посмотри. А чем футзал отличается от хоккея? Главное много не бегать. А там где много не бегать это природно наше. Мы бойцы кочевники от рождения и переиграть пятерку в коробке это наше.
Ответить 0
 
Gabit Kinajt Сегодня 12:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Виноваты чиновники. Народ у нас талантливый. Но решили ездить на чужеземцах. А им нужны только деньги.
Ответить 0
 
Tamasai Сегодня 12:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1066
За результат всегда отвечает главный тренер,хотя виноваты все,начиная от Мамина,менеджмента, до хоккеистов персонально
Ответить 1
 
Кенжебай Сегодня 12:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 793
Виноват тренерский штаб и менеджмент сборной, которые провели плохую селекцию,Не надо Селина! Надо опытного другого более авторитетного Канадского и чешского тренера,или уже своего с Казахстана тренера у нас что их нету!
Ответить 1
 
Nurken Toishyev Сегодня 12:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 539
Виновата ФХК с Маминым
Ответить 0
 
Mara Сегодня 12:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1291
Виноваты те кто приглашает и ставит Этих тренеров и менежментов во главе сборных. Сборных ? потому что это не только в хоккее. Да в принципе вся система в командных видах.
Ответить 0
 
Fater Сегодня 12:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1186
Вообще до лампочки этот ЧМ главное Барыс!!! Барыс вот это кайф,много болельщиков в Казахстане болеет за Барыс, полные трибуну вот это клаассно.
Ответить -1
 
Asset Сегодня 12:46
Статус: Профи
Рейтинг: 341
Виноваты корейцы, они не должны были хорошо играть!
Ответить 1
 
Хищник Хищников Сегодня 12:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 845
Селин ))) ББД и другие это заслуга Крикунова...и именно Крикунов собрал тот Барыс......назовите хоть одного игрока при Селине которого купили ? ни кто не заиграл.......и Селин кстати ни когда не заходил в раздевалку команды ...даже если та проигрывала ...а Крикунов сразу сказал у Барыса нет физ..подготовки ..их к весне не хватает ! что в принципе мы в Киеве и видели ! сдутые....и игроки Барыса жаловались на Крикунова что тот гонял их физически..в ОАЭ по песку с двумя на плечах заставлял ходить .......теперь минусуйте
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 12:52
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4532
А что даст этот опрос? Как будут интерпретированы результаты этого опроса?
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Нур Жан Сегодня 13:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Надо делать упор на наших детей, чем бешенные бабки платить легионерам. Лет через ....надцать выстрелят.
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Аян Касым Сегодня 13:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Что теперь нужно делать?! Пригласит Ари Пека Селина. И кхл нужно еще минимум 2 клуба Торпеда или Сары Арқа и Алматы!!!!
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.... Сегодня 13:16
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
мамин виноват все от него зависет он ведет казахстан по хоккею он руководт всем и он решает кого брать в тренеры кого нет все это он поменяйте его на более опытного и знающего про систему хоккея который сможет все таки поднять в десятку лучших платим деньги в не куда
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.... Сегодня 13:25
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
виноваты хоккеисты причем тут они не тот состав взяли и все тут мамин приглосил лысого лысый надеялся на барыс и просрали вот и вся проблема все рыба гнет с головы вот и у нас с хоккеем тоже самое
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