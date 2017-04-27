Опрос: Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Команда впервые за несколько лет не вышла в "элиту", тренер решил уйти.
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Vesti.kz предлагают вам принять участие в опросе "Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира?".
Предлагаемые варианты ответов:
- Виноват главный тренер Эдуард Занковец, который не сумел подготовить команду;
- Виноват тренерский штаб и менеджмент сборной, которые провели плохую селекцию;
- Виноваты хоккеисты, которые не выложились по максимуму;
- Винить некого, первый дивизион - это уровень сборной Казахстана;
- Верните Селина!
- Виновато руководство Федерации хоккея, которое требует обновления.
Также предлагайте свои варианты ответов в комментариях.
Отдать свой голос можно по этой ССЫЛКЕ.
В группе А первого дивизиона ЧМ, который завершился в Киеве, команда впервые за несколько лет не смогла завоевать путевку в ТОП-дивизион.
Главный тренер сборной и "Барыса" Эдуард Занковец уже заявил, что не станет продлевать контракт с Казахстаном.
Отметим, что единственным уроженцем Казахстана, отличившемся в составе нашей сборной на чемпионате мира, стал Никита Михайлис.