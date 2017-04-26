Всего один воспитанник казахстанского хоккея отличился за сборную на чемпионате мира в Киеве

За сборную Казахстана забивали уроженцы Канады, США и России.
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Никита Михайлис. Фото пресс-службы "Барыса"
Сборная Казахстана по хоккею завершила выступление в группе "А" первого дивизиона чемпионата мира в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
В заключительном матче на турнире команда Эдуарда Занковца сегодня, 28 апреля, со счетом 3:1 в основное время победила Венгрию.
На турнире команда Эдуарда Занковца забросила 12 шайб. В пяти матчах сборная одержала три победы в основное время, один раз выиграла в овертайме и потерпела одно поражение.
Лучшим снайперами сборной Казахстана стал нападающий Найджел Доус, на счету которого четыре шайбы. Защитник Кевин Даллмэн отличился три раза. По две шайбы на турнире забросили нападающие Никита Михайлис и Брэндон Боченски, а по одной - форварды Владимир Маркелов и Мартен Сен-Пьер.
Из 12 шайб сразу десять на свой счет записали натурализованные игроки - это уроженцы Канады (Доус, Даллмэн и Сен-Пьер), США (Боченски) и России (Маркелов). Единственным воспитанником казахстанского хоккея, который отличился за сборную на ЧМ, стал нападающий Михайлис, родившийся в Караганде.
Сегодня на ЧМ пройдут еще два матча. В 20:00 по времени Астаны состоится встреча Польша - Австрия, а в 23:30 стартует игра Украина - Южная Корея.
На данный момент в группе с 11 очками лидирует Казахстан. Вторую и третью строчку занимают Австрия и Южная Корея, имеющие по девять баллов. Четвертой идет Польша (7), следом за которой следуют Венгрия (3) и Украина (0). При этом только казахстанцы и венгры провели пять матчей, а все остальные команды - четыре.
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
Сборной Казахстана для выхода в элитный дивизион нужны следующие результаты в последних матчах:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.
В заключительном матче на турнире команда Эдуарда Занковца сегодня, 28 апреля, со счетом 3:1 в основное время победила Венгрию.
На турнире команда Эдуарда Занковца забросила 12 шайб. В пяти матчах сборная одержала три победы в основное время, один раз выиграла в овертайме и потерпела одно поражение.
Лучшим снайперами сборной Казахстана стал нападающий Найджел Доус, на счету которого четыре шайбы. Защитник Кевин Даллмэн отличился три раза. По две шайбы на турнире забросили нападающие Никита Михайлис и Брэндон Боченски, а по одной - форварды Владимир Маркелов и Мартен Сен-Пьер.
Из 12 шайб сразу десять на свой счет записали натурализованные игроки - это уроженцы Канады (Доус, Даллмэн и Сен-Пьер), США (Боченски) и России (Маркелов). Единственным воспитанником казахстанского хоккея, который отличился за сборную на ЧМ, стал нападающий Михайлис, родившийся в Караганде.
Сегодня на ЧМ пройдут еще два матча. В 20:00 по времени Астаны состоится встреча Польша - Австрия, а в 23:30 стартует игра Украина - Южная Корея.
На данный момент в группе с 11 очками лидирует Казахстан. Вторую и третью строчку занимают Австрия и Южная Корея, имеющие по девять баллов. Четвертой идет Польша (7), следом за которой следуют Венгрия (3) и Украина (0). При этом только казахстанцы и венгры провели пять матчей, а все остальные команды - четыре.
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
Сборной Казахстана для выхода в элитный дивизион нужны следующие результаты в последних матчах:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.