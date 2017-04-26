Сборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче на чемпионате мира по хоккею

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Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
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Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
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Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 0:0
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
>>>
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 0:0
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Сойлыбаев Гонсалес
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Австрия 20:00
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Тоттенхэм Арсенал 21:30
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Реал М Валенсия 20:15
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Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
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Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Тараз Атырау
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
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Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
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Аякс Лион 22:45
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Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
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Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
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Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Сборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче на чемпионате мира по хоккею

Выход в элитный дивизион теперь зависит от результата игр Австрии и Южной Кореи.

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22 Комментария
Фото с сайта IIHF
Фото с сайта IIHF
Чемпионат мира по хоккею
Круговой турнир
Венгрия - Казахстан 1:3

Голы: Даллмэн, 2 (0:1); Михайлис, 10 (0:2); Сагерт, 17 (1:2); Доус, 59 (1:3)

Турнирная таблица
Сборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz

Встреча, прошедшая сегодня, 28 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Эдуарда Занковца. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь

Три шайбы были заброшены в первом периоде. На третьей минуте Казахстан вперед вывел Кевин Даллмэн, а на 11-й отличился Никита Михайлис. Венгры на это ответили шайбой Вильмоша Гала на 18-й минуте в большинстве. 

Второй период команды провели всухую, как и большую часть третьего. На последних минутах Венгрия сняла с игры вратаря, чем воспользовался Найджел Доус, отправивший шайбу уже в пустые ворота за 13 секунд до финальной сирены.  

Ранее на турнире сборная Казахстана в основное время победила Украину (4:2) и Австрию (3:2), обыграла в овертайме Польшу (1:0) и проиграла Южной Корее (2:5). В активе команды Занковца - 11 очков. 

Сегодня на ЧМ пройдут еще два матча. В 20:00 по времени Астаны состоится встреча Польша - Австрия, а в 23:30 стартует игра Украина - Южная Корея. 

На данный момент в группе с 11 очками лидирует Казахстан. Второй с девятью баллами идет Австрия, а третьей - Южная Корея, которая имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям. Четвертое место занимает Польша (7), следом за которой идут Венгрия (3) и Украина (0). При этом только казахстанцы и венгры провели пять матчей, а все остальные команды - четыре. 

В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".

Сборной Казахстана для выхода в элитный дивизион нужны следующие результаты в последних матчах:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.
  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Рахат Желдибаев Сегодня 18:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Уф, победа!
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 19:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4510
Рахат Желдибаев, выражаем осторожный оптимизм)
Ответить 0
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 18:48
Статус: Профи
Рейтинг: 493
Поздравляю всех с победой!!!
Ответить 1
 
Азамат Жоламан Сегодня 18:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 537
Молодцы! С победой! Ждем победы Польши!
Ответить 2
 
Veteran Сегодня 18:52
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3211
После тщательного и внимательного просмотра игры нашей сборной , складывается ощущение , что на наших наложили проклятие
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 19:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4510
Veteran, типа да) перед ЧМ раскудахтались "фавориты, фавориты", вот көз и тiди ))
Ответить -1
 
Tamasai Сегодня 18:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1047
С большим трудом но одолели таки Венгров,у Венгров была сумасшедшая поддержка,ждем остальные результаты,авось повезет
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 18:56
Статус: Профи
Рейтинг: 394
У-уф! Вообщем-то это не игра через не хочу,что случилось! Иногда для вспыхивали для гола звено ББД и всё на этом,а остальные туристы.Есть игроки на которых вообще не хочется смотреть.А Доус красавец везде и всюду! И всё-же не хотел,на скажу Иванов и Липин не хоккеисты!
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 18:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1564
Конечно Я рад победе,но вопросов куча !!! Как так все игры играть вторым нрмером???Где скорость ??? Где комбинации ??? Что за вход в зону ??? Что за большинство ??? Где самоотдача ??? Да уж не ожидал увидеть такой хоккей в исполнении сборной!!! Был уверен,что займем первое место без вопросов, а тут такое !!!???
Ответить 1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 18:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 626
С победой!! Ждем остальные игры.
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 18:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1564
Все прогрессируют одни мы регрессируем!!!
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 18:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1706
Поздно пить боржоми при такой невзрачной игре поляков надо было дожимать в основное время сейчас бы в ус не дули.
Ответить -1
 
Фанат Сегодня 18:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1564
Вот поэтому нужна четкая программа по развитию хоккея в стране !!!
Ответить 0
 
Nurlan Сегодня 19:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 840
ни когда не думал... что буду болеть за Польшу и Украину ))) Внимание ! ....в Хоккее!....Карл в Хоккее......Хьюстон у Нас проблемы....тшшш ...раз...раз...Хьюстон ))))))
Ответить 0
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 19:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 266
Если Австрия наберет 11 очков кто выше будет в таблице?
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 19:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1564
нужны три клуба в ВХЛ (сара,устинка и клуб с алматы),но комлектация игроков процентов 20-30 должна состоять из наших игроков и ежегодно увеличивать этот процент до 80 процентов в каждой команде,пусть не выигрывают братину,но зато наберутся опыта.А барысу качественно укрепится легами и только достойных наших игроков пригласить,повторюсь ДОСТОЙНЫХ ИГРАТЬ в КХЛ !!!!
Ответить 1
 
prymypyl Сегодня 19:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1706
Фанат
Развития нет и в скором времени не будет всё идет по накатанной всех причастных к осваиванию бюджета всё устраивает.Свой карман не тянет и вырвать у них запланированный доход(распил)никто не сможет,люди там не простые на хромой козе не подьедешь.
Ответить -1
 
Сергей Варчук Сегодня 19:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 845
Заползём не заползём? Вот в чём вопрос... Но с такими играми на тоненького, с далеко не сильными сборными нам в "Элите" делать нечего.
Ответить 0
 
Алибек Кулов Сегодня 19:07
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Представте нашу сборную без ББД.
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 19:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1564
Прошерстить чемпионат каз-на,оставить тоже качественных легов,подключить другие регионы,где не развит хоккей,улучшить инфрастуктуру!!!
Ответить 0
 
Dmitriy Chekaev Сегодня 19:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Ещё надеюсь на поляков и украинцев
Ответить 0
 
Марик Ихлов Сегодня 19:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Мотива нету $ , , ,
Ответить 0
 