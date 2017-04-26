Сборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче на чемпионате мира по хоккею

Выход в элитный дивизион теперь зависит от результата игр Австрии и Южной Кореи.
Сегодня 18:45
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Фото с сайта IIHF
Чемпионат мира по хоккеюСборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Круговой турнир
Венгрия - Казахстан 1:3
Голы: Даллмэн, 2 (0:1); Михайлис, 10 (0:2); Сагерт, 17 (1:2); Доус, 59 (1:3)
Турнирная таблица
Круговой турнир
Венгрия - Казахстан 1:3
Голы: Даллмэн, 2 (0:1); Михайлис, 10 (0:2); Сагерт, 17 (1:2); Доус, 59 (1:3)
Турнирная таблица
Встреча, прошедшая сегодня, 28 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Эдуарда Занковца. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Три шайбы были заброшены в первом периоде. На третьей минуте Казахстан вперед вывел Кевин Даллмэн, а на 11-й отличился Никита Михайлис. Венгры на это ответили шайбой Вильмоша Гала на 18-й минуте в большинстве.
Второй период команды провели всухую, как и большую часть третьего. На последних минутах Венгрия сняла с игры вратаря, чем воспользовался Найджел Доус, отправивший шайбу уже в пустые ворота за 13 секунд до финальной сирены.
Ранее на турнире сборная Казахстана в основное время победила Украину (4:2) и Австрию (3:2), обыграла в овертайме Польшу (1:0) и проиграла Южной Корее (2:5). В активе команды Занковца - 11 очков.
Сегодня на ЧМ пройдут еще два матча. В 20:00 по времени Астаны состоится встреча Польша - Австрия, а в 23:30 стартует игра Украина - Южная Корея.
На данный момент в группе с 11 очками лидирует Казахстан. Второй с девятью баллами идет Австрия, а третьей - Южная Корея, которая имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям. Четвертое место занимает Польша (7), следом за которой идут Венгрия (3) и Украина (0). При этом только казахстанцы и венгры провели пять матчей, а все остальные команды - четыре.
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
Сборной Казахстана для выхода в элитный дивизион нужны следующие результаты в последних матчах:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.