Видеообзор матча Казахстан - Венгрия на чемпионате мира по хоккею

Сборная завершила выступления на турнире в Киеве.
Сегодня 19:18
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче на чемпионате мира по хоккею
- Всего один воспитанник казахстанского хоккея отличился за сборную на чемпионате мира в Киеве
Фото с официального сайта IIHF
Сборная Казахстана победила Венгрию в последнем матче группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею в Киеве.
Встреча, прошедшая сегодня, 28 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Эдуарда Занковца. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
В составе сборной Казахстана отличились Кевин Даллмэн, Никита Михайлис и Найджел Доус, а у венгров автором единственной шайбы стал Вильмош Гал.
Представляем вашему вниманию обзор матча Казахстан - Венгрия:
На данный момент в группе с 11 очками лидирует Казахстан. Второй с девятью баллами идет Австрия, а третьей - Южная Корея, которая имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям. Четвертое место занимает Польша (7), следом за которой идут Венгрия (3) и Украина (0). При этом только казахстанцы и венгры провели пять матчей, а все остальные команды - четыре.
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
Сборной Казахстана для выхода в элитный дивизион нужны следующие результаты в последних матчах:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.
Встреча, прошедшая сегодня, 28 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Эдуарда Занковца. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
В составе сборной Казахстана отличились Кевин Даллмэн, Никита Михайлис и Найджел Доус, а у венгров автором единственной шайбы стал Вильмош Гал.
Представляем вашему вниманию обзор матча Казахстан - Венгрия:
На данный момент в группе с 11 очками лидирует Казахстан. Второй с девятью баллами идет Австрия, а третьей - Южная Корея, которая имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям. Четвертое место занимает Польша (7), следом за которой идут Венгрия (3) и Украина (0). При этом только казахстанцы и венгры провели пять матчей, а все остальные команды - четыре.
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
Сборной Казахстана для выхода в элитный дивизион нужны следующие результаты в последних матчах:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.