Казахстанский нападающий Найджел Доус стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата мира

Еще несколько казахстанцев вошли в число лидеров по другим статистическим показателям.
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Найджел Доус. Фото с официального сайта IIHF
Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус стал лучшим бомбардиром и снайпером группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.
В пяти играх Доус забросил пять шайб. В гонке бомбардиров он опередил австрийцев Константина Комарека и Брайана Леблера, который отличились четыре раза на турнире
В споре бомбардиров Доус первенствовал с показателем - пять голов и пять передач. Казахстанец опередил австрийца Комарека (4+5) и партнера по звену Брэндона Боченски (2+5).
Капитан сборной Казахстана Боченски стал вторым в споре ассистентов. Больше него голевых передач отдал только австрийский защитник Мартин Шумнинг, шесть раз помогавший отличиться партнерам.
Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд занял второе место по выигранным вбрасыванием. Его показатель в 77,03 процента уступает только венгру Яношу Вашу - 78,26. Из 74 вбрасываний Бойд вышел победителем 57 раз, а Ваш из 23 вбрасываний выиграл 18. При этом казахстанский нападающий провел на турнире все пять матчей, а венгр всего два.
Защитник сборной Казахстана Александр Липин с 29 минутами штрафа стал самым грубым игроком ЧМ. Его ближайшие преследователи - украинец Роман Благой и австриец Кристоф Дуллер, которые "отсидели" всего по восемь минут.
Сборная Казахстана провела турнир неудачно, заняв лишь третье место. Команда не смогла выйти в элитный дивизион, пропустив вперед Южную Корею и Австрию. Кроме того, о своем уходе объявил теперь уже бывший главный тренер Эдуард Занковец.
Стоит также отметить, что на ЧМ в Киеве за сборную Казахстана забивали шесть хоккеистов, но лишь один из них является воспитанником казахстанского хоккея - это нападающий Никита Михайлис, родившийся в Караганде.
В пяти играх Доус забросил пять шайб. В гонке бомбардиров он опередил австрийцев Константина Комарека и Брайана Леблера, который отличились четыре раза на турнире
В споре бомбардиров Доус первенствовал с показателем - пять голов и пять передач. Казахстанец опередил австрийца Комарека (4+5) и партнера по звену Брэндона Боченски (2+5).
Капитан сборной Казахстана Боченски стал вторым в споре ассистентов. Больше него голевых передач отдал только австрийский защитник Мартин Шумнинг, шесть раз помогавший отличиться партнерам.
Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд занял второе место по выигранным вбрасыванием. Его показатель в 77,03 процента уступает только венгру Яношу Вашу - 78,26. Из 74 вбрасываний Бойд вышел победителем 57 раз, а Ваш из 23 вбрасываний выиграл 18. При этом казахстанский нападающий провел на турнире все пять матчей, а венгр всего два.
Защитник сборной Казахстана Александр Липин с 29 минутами штрафа стал самым грубым игроком ЧМ. Его ближайшие преследователи - украинец Роман Благой и австриец Кристоф Дуллер, которые "отсидели" всего по восемь минут.
Сборная Казахстана провела турнир неудачно, заняв лишь третье место. Команда не смогла выйти в элитный дивизион, пропустив вперед Южную Корею и Австрию. Кроме того, о своем уходе объявил теперь уже бывший главный тренер Эдуард Занковец.
Стоит также отметить, что на ЧМ в Киеве за сборную Казахстана забивали шесть хоккеистов, но лишь один из них является воспитанником казахстанского хоккея - это нападающий Никита Михайлис, родившийся в Караганде.