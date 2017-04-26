Эдуард Занковец объявил об уходе из сборной Казахстана и "Барыса"

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:3
Южная Корея Украина 23:30
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 0:1
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
>>>
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Интер Мовистар Кайрат 0:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Австрия 0:3
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Тараз Атырау
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Эдуард Занковец объявил об уходе из сборной Казахстана и "Барыса"

Он собирается вернуться домой.

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24 Комментария
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта IIHF
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта IIHF
Белорусский специалист Эдуард Занковец покидает пост главного тренера сборной Казахстана по хоккею и астанинского "Барыса". 

Как сообщает "Шайба.kz", об этом он сам заявил в беседе с журналистами. В ближайшее время Занковец вернется домой и будет заниматься семейными делами. Казахстанская федерация хоккея (КФХ) и "Барыс" на момент написания новости не подтвердили отставку специалиста. 

47-летний Занковец возглавил "Барыс" 7 сентября, сменив россиянина Андрея Назарова. Под его руководством астанинский клуб в прошедшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед проиграл магнитогорскому "Металлургу" (0:4). 

В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Под его руководством команда выступила на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, где в пяти матчах одержала четыре победы (одна - в овертайме) и потерпела одно поражение. 

До казахстанского этапа карьеры Занковец трудился скаутом в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс". Ранее он самостоятельно работал с молодежной и национальной сборными Беларуси, с минским "Динамо" и его фарм-клубом. Также Занковец был ассистентом в "Авангарде", СКА и белорусской "молодежке". 
  Комментариев: 24
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Комментарии

 
 
Куралай Куралай Сегодня 20:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Натворил батюшка натворил делов
Ответить 2
 
Рауан Еркебаев Сегодня 20:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 900
Эээ подожди ссс..ка это не ты уходишь а мы тебя увальняем физрук недоделанный ,опозорил на весь мир и уходит мр.....
Ответить 2
 
Timur Sultanov Сегодня 20:06
Статус: Профи
Рейтинг: 361
Алилуя
Ответить 1
 
Галина Кудабаева Сегодня 20:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
давай до свидания
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 20:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6963
Ответить 1
 
Veteran Сегодня 20:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3222
Нужен Фин или Канадец.
Ответить 2
 
Veteran Сегодня 20:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3222
Да норм тренер , но что то у него не получилось, какой то конфликт.
Ответить -1
 
Il'yas Naiman Сегодня 20:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Давно пора! И всех своих вернуть в Барыс!
Ответить 1
 
Tamasai Сегодня 20:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1053
До него только дошло,что он только физрук,а не тренер.Надо назад Селина или своего,например Старыгина которые могут поставит игру любой команды
Ответить 4
 
Нуржигит Илесбеков Сегодня 20:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Вернуть Ари Селина!!!
Ответить 1
 
Серик Жансеит Сегодня 20:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Так лучше будет!!!
Ответить 1
 
Ахметжан Елеусизов Сегодня 20:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Польша - Австрия 10 минута первого периода счет 0-3. Пролетаем мы.
Ответить 0
 
Самархан Абдикулов Сегодня 20:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Тренируй сборный Белоруссию, этим ты поможешь нам.
Ответить 1
 
МANAS KZ ***** Сегодня 20:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Польша австрия уже 0:3,, так что до свидания
Ответить 0
 
Mara Сегодня 20:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
а там австрийцы на поляках разигрались 3 шайбы за 10 минут.
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 20:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1770
Простите за копипаст, просто перенес из другой ветки, уже и ничего не хочется писать:
Отмучились бедолаги! За Казахстан по настоящему бились только новые казахи "ББДДС-П" и Михайлис!!! Думаю поможет только чудо попасть в высший дивизион!!! Положа руку на сердце, хочется, чтобы не попали и может тогда наконец Мамин вплотную займется хоккеем в стране!!! Всех уволить начиная с Корешкова старшего,который устроил из клуба кумовство и панибратство, назначил братишку тренером, который притащил в клуб с Урала своих протеже: Кучина, Шалапова, Рачинского! По старой дружбе подписали пенсионера Колесника, который когда играл в Уфе и Ярославле, категорически отказывался играть за страну, особенно было противно слушать, когда он придумал мифическую травму и не приехал в Минск, а когда стал не нужен россиянам,быстренько переобулся и вдруг воспылал любовью к Казахстану!!! Конечно Занковцу спасибо, что он в "Барысе" разгреб "авгиевы конюшни" после "грязноНаза", но как тренер сборной он просто никудышный!!! По этому пусть едет домой!!! Занковец работал в "СА" и знает не по наслышке, что там легионеры, чтобы попасть в состав, они должны быть на голову выше и грызть лед сутками, а наши россияне просто тихий ужас, за какие заслуги они играют, хоть убей не понимаю и думаю нам нужен северо-американский тренер или если нет денег, то дайте пару лет спокойно поработать нашим специалистам, например Старыгину и почему генменеджер Корешков не включил его в тренерский штаб, это нонсенс, а ведь он сборную Кореи в феврале вынес в Японии 4-0, там только один новичок Плант и все!!! Липин-Кучин-Шалапов-Худяков-Трясунов-Маркелов-Иванов на мороз!!! Старченко-Пушкарев поставить на вид(!), за проваленный сезон и последнее китайское предупреждение!!!
_____________
P.S. Оставляю за собой право, быть неправым!
Ответить 3
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 20:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 628
Он все правильно сделал. Он не Назаров, не будет слушать и читать про себя всякую херь. Барысу он помог, со сборной пролетел,..)) бывает. В целом, молодец-мужик! С чувством собственного достоинства.
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 20:34
Статус: МСМК
Рейтинг: 846
За Барыс Занковцу спасибо, хороший спец! А вот нашей сборной никакой тренер не поможет, нужно менять всю систему... Кто следующий на жертву???
Ответить -4
 
тигр котовский Сегодня 20:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Гад начудил сделал гадкое дело набрал кого-попало в сборную тьфу !!
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 20:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Пусть Мамин уходит при нем не будет развитие хоккея!!
Ответить 1
 
Tamasai Сегодня 20:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1053
Можно прощаться с Карлсоном, Пуленом, СенПьером, Далманом, Шимининым, Тривино, Баркером в новом сезоне их не должно быть в команде. Надо омолаживать Барыс.
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:54
Статус: Профи
Рейтинг: 338
У нас в Казахстане слабый чемпионат по хоккею да еще легианеры там играют пенсионеры это тупо.
Ответить 0
 
Даурен брат Сегодня 20:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 128
Зачем Казахстану хоккей футбол и в целом спорт???
Ответить 0
 
Арман Бермагамбетов Сегодня 20:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
нужен местный свой ближе, а "котовский" пусть валит.
Ответить 0
 