Эдуард Занковец объявил об уходе из сборной Казахстана и "Барыса"

Он собирается вернуться домой.
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Эдуард Занковец. Фото с официального сайта IIHF
Белорусский специалист Эдуард Занковец покидает пост главного тренера сборной Казахстана по хоккею и астанинского "Барыса".
Как сообщает "Шайба.kz", об этом он сам заявил в беседе с журналистами. В ближайшее время Занковец вернется домой и будет заниматься семейными делами. Казахстанская федерация хоккея (КФХ) и "Барыс" на момент написания новости не подтвердили отставку специалиста.
47-летний Занковец возглавил "Барыс" 7 сентября, сменив россиянина Андрея Назарова. Под его руководством астанинский клуб в прошедшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед проиграл магнитогорскому "Металлургу" (0:4).
В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Под его руководством команда выступила на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, где в пяти матчах одержала четыре победы (одна - в овертайме) и потерпела одно поражение.
До казахстанского этапа карьеры Занковец трудился скаутом в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс". Ранее он самостоятельно работал с молодежной и национальной сборными Беларуси, с минским "Динамо" и его фарм-клубом. Также Занковец был ассистентом в "Авангарде", СКА и белорусской "молодежке".
Как сообщает "Шайба.kz", об этом он сам заявил в беседе с журналистами. В ближайшее время Занковец вернется домой и будет заниматься семейными делами. Казахстанская федерация хоккея (КФХ) и "Барыс" на момент написания новости не подтвердили отставку специалиста.
47-летний Занковец возглавил "Барыс" 7 сентября, сменив россиянина Андрея Назарова. Под его руководством астанинский клуб в прошедшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед проиграл магнитогорскому "Металлургу" (0:4).
В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Под его руководством команда выступила на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, где в пяти матчах одержала четыре победы (одна - в овертайме) и потерпела одно поражение.
До казахстанского этапа карьеры Занковец трудился скаутом в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс". Ранее он самостоятельно работал с молодежной и национальной сборными Беларуси, с минским "Динамо" и его фарм-клубом. Также Занковец был ассистентом в "Авангарде", СКА и белорусской "молодежке".