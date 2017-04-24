Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Казахстан - Украина

Хозяева турнира очков пока не набрали.
Сегодня 15:32
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Фото с сайта iihf.com
Сегодня, 26 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет предпоследний, четвертый матч чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Очередным соперником подопечных Эдуарда Занковца будут хозяева турнира - команда Украины. Матч начнется в 23:30 по времени Астаны, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
С прогнозом букмекеров на предстоящую игру можно ознакомиться здесь.
Добавим, что Казахстан после трех игр с пятью баллами занимает третье место в группе, тогда как Украина замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.
О том, как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея, можно прочитать по этой ссылке.