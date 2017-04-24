Спасительный вариант, или как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Челси Саутгемптон 4:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Спартак М Урал 1:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 12:50
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 09:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 14:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 14:10
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 09:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 14:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Япония Австралия 14:10
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Спасительный вариант, или как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея

Помочь казахстанцам должны и соперники по турниру.

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6 Комментариев
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com
Сборная Казахстана по хоккею после трех игровых дней на чемпионате мира в первом дивизионе группы "А" занимает третье место. Сможет ли Эдуард Занковец исправить положение и какой вариант спасет команду - подробнее в материале корреспондента Vesti.kz.

Потенциальные фавориты состязания, к которым не без оснований причисляли сборную Казахстана, уже сыграли с основными конкурентами. Если Австрию казахстанцы "на флажке" обыграли, то Южная Корея разгромила наших соотечественников. Трудовая победа над Польшей пока не в счет.

В двух оставшихся играх подопечным Занковца играть с Украиной и Венгрией. Матчей с аутсайдерами турнира, где нужно брать максимальное количество очков, - шесть. Плюс пять текущих и того 11 баллов. Южную Корею, скорее всего, уже не догнать: даже если они проиграют Австрии, есть у них еще матч с Украиной, последней командой турнира (0 очков).

То есть к текущим девяти очкам корейцы точно добавят еще три (в случае победы над украинцами) и станут недосягаемы для казахстанцев. В похожей ситуации и австрийцы. Шансы европейцев на успех в матче с Кореей оцениваются букмекерами, как равные. Правда, в прошлом году на турнире в Венгрии азиатская команда победила соперников со счетом 6:4. Практически этим же составом.

Если корейцы победят и в этот раз (даже за пределами основного времени), то дадут шанс казахстанцам на второе место. Даже если этого не произойдет, то остается надежда на неуступчивых поляков. Сборной Казахстана они в основное время выиграть не дали, а Австрию на аналогичном мировом состязании в прошлом году и вовсе обыграли (1:0), лишив их шанса на повышение.

Итого. Казахстану обязательно нужно выигрывать оставшиеся два матча в основное время и надеяться, что корейцы или поляки отберут очки у австрийцев. Набравших ход корейцев, по всей видимости, команде Занковца уже не настичь. Других вариантов нет.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы "А" проходит в Киеве. Путевку в элитный дивизион получат команды, занявшие первые два места.

Казахстанцы с пятью очками занимают третье место в группе, и сегодня, 26 апреля, сыграют с Украиной. Основные конкуренты - команды Австрии и Южной Кореи - играют свой матч завтра, 27 апреля.

Все новости о ЧМ-2017 по хоккею
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Ерлан Кисаев Сегодня 14:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
C такой игрой и не надо выходить в элиту зря позорится будем
Ответить -1
 
Lobo Bobo Сегодня 14:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1224
Так пишут, будто бы победы над Венгрией и Украиной у нас в кармане. Скорее всего наши потеряют очки и в этих матчах и возможно даже не останутся на 3 месте. С такой игрой вообще дома сидели бы! Только позорят нашу страну, дармоеды!
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 14:28
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4479
Да...теперь только и осталось рассуждать о вариантах...и гадать на бобах...
Кто бы мог подумать(( перед началом ЧМ I дивизиона, что нас ждет такой расклад((
Ответить 1
 
Азамат Жоламан Сегодня 14:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
В этом году должны выйти в элиту, а в следующем сохранить прописку в элите!
Ответить 1
 
Mara Сегодня 14:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1283
Вы чего коменты всё ноете, так поболейте за сборную и корецев с поляками. Пройдут ??так потом пишите хайтеры пускай меняют состав и тренера.
Ответить 0
 
Методист ******* Сегодня 14:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Дабы кабы либо если...как уже все это задолбало...мы с такими предлогами в киеве етей его мать
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