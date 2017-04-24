Спасительный вариант, или как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея

Помочь казахстанцам должны и соперники по турниру.
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Фото с сайта iihf.com
Сборная Казахстана по хоккею после трех игровых дней на чемпионате мира в первом дивизионе группы "А" занимает третье место. Сможет ли Эдуард Занковец исправить положение и какой вариант спасет команду - подробнее в материале корреспондента Vesti.kz.
Потенциальные фавориты состязания, к которым не без оснований причисляли сборную Казахстана, уже сыграли с основными конкурентами. Если Австрию казахстанцы "на флажке" обыграли, то Южная Корея разгромила наших соотечественников. Трудовая победа над Польшей пока не в счет.
В двух оставшихся играх подопечным Занковца играть с Украиной и Венгрией. Матчей с аутсайдерами турнира, где нужно брать максимальное количество очков, - шесть. Плюс пять текущих и того 11 баллов. Южную Корею, скорее всего, уже не догнать: даже если они проиграют Австрии, есть у них еще матч с Украиной, последней командой турнира (0 очков).
То есть к текущим девяти очкам корейцы точно добавят еще три (в случае победы над украинцами) и станут недосягаемы для казахстанцев. В похожей ситуации и австрийцы. Шансы европейцев на успех в матче с Кореей оцениваются букмекерами, как равные. Правда, в прошлом году на турнире в Венгрии азиатская команда победила соперников со счетом 6:4. Практически этим же составом.
Если корейцы победят и в этот раз (даже за пределами основного времени), то дадут шанс казахстанцам на второе место. Даже если этого не произойдет, то остается надежда на неуступчивых поляков. Сборной Казахстана они в основное время выиграть не дали, а Австрию на аналогичном мировом состязании в прошлом году и вовсе обыграли (1:0), лишив их шанса на повышение.
Итого. Казахстану обязательно нужно выигрывать оставшиеся два матча в основное время и надеяться, что корейцы или поляки отберут очки у австрийцев. Набравших ход корейцев, по всей видимости, команде Занковца уже не настичь. Других вариантов нет.
Напомним, чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы "А" проходит в Киеве. Путевку в элитный дивизион получат команды, занявшие первые два места.
Казахстанцы с пятью очками занимают третье место в группе, и сегодня, 26 апреля, сыграют с Украиной. Основные конкуренты - команды Австрии и Южной Кореи - играют свой матч завтра, 27 апреля.
Все новости о ЧМ-2017 по хоккею
Потенциальные фавориты состязания, к которым не без оснований причисляли сборную Казахстана, уже сыграли с основными конкурентами. Если Австрию казахстанцы "на флажке" обыграли, то Южная Корея разгромила наших соотечественников. Трудовая победа над Польшей пока не в счет.
В двух оставшихся играх подопечным Занковца играть с Украиной и Венгрией. Матчей с аутсайдерами турнира, где нужно брать максимальное количество очков, - шесть. Плюс пять текущих и того 11 баллов. Южную Корею, скорее всего, уже не догнать: даже если они проиграют Австрии, есть у них еще матч с Украиной, последней командой турнира (0 очков).
То есть к текущим девяти очкам корейцы точно добавят еще три (в случае победы над украинцами) и станут недосягаемы для казахстанцев. В похожей ситуации и австрийцы. Шансы европейцев на успех в матче с Кореей оцениваются букмекерами, как равные. Правда, в прошлом году на турнире в Венгрии азиатская команда победила соперников со счетом 6:4. Практически этим же составом.
Если корейцы победят и в этот раз (даже за пределами основного времени), то дадут шанс казахстанцам на второе место. Даже если этого не произойдет, то остается надежда на неуступчивых поляков. Сборной Казахстана они в основное время выиграть не дали, а Австрию на аналогичном мировом состязании в прошлом году и вовсе обыграли (1:0), лишив их шанса на повышение.
Итого. Казахстану обязательно нужно выигрывать оставшиеся два матча в основное время и надеяться, что корейцы или поляки отберут очки у австрийцев. Набравших ход корейцев, по всей видимости, команде Занковца уже не настичь. Других вариантов нет.
Напомним, чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы "А" проходит в Киеве. Путевку в элитный дивизион получат команды, занявшие первые два места.
Казахстанцы с пятью очками занимают третье место в группе, и сегодня, 26 апреля, сыграют с Украиной. Основные конкуренты - команды Австрии и Южной Кореи - играют свой матч завтра, 27 апреля.
Все новости о ЧМ-2017 по хоккею