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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 23:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
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Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
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Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Сборная Казахстана по хоккею пропустила пять шайб от Южной Кореи и потерпела первое поражение на ЧМ

Казахстанцы впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне сборных.

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53 Комментария
Фото с сайта shaiba.kz
Фото с сайта shaiba.kz
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com
Чемпионат мира по хоккею
Круговой турнир
Казахстан - Южная Корея 2:5

Голы: Боченски, 8 (1:0); Ахн, 15 (1:1); Доус, 33 (2:1); Планте, 45 (2:2); Шин, 47 (2:3); Планте, 49 (2:4); Ким, 51 (2:5)

Турнирная таблица

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона в Киеве, уступив команде Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первыми счет в матче открыли подопечные Эдуарда Занковца. На восьмой минуте капитан сборной Брэндон Боченски с передачи Найджела Доуса вывел Казахстан вперед, пробив в ближний угол.

Однако корейцы еще до перерыва сумели отыграться. На 16-й минуте после вбрасывания в зоне казахстанской команды Джин Ху Ан оказался самым расторопным и "распечатал" ворота Виталия Колесника.

После перерыва казахстанские хоккеисты вновь повели в счете. На 33-й минуте отличился уже сам Доус, а в роли ассистента выступил Боченски. При этом подопечные Занковца дважды играли в большинстве, но не смогли реализовать преимущество в голы.

Однако заключительный период остался за южнокорейцами, которые забросили четыре безответные шайбы. Как итог - 5:2 в пользу Южной Кореи, одержавшей вторую победу в двух играх.

При этом казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных. Во всех предыдущих десяти матчах победу праздновала сборная Казахстана.

Напомним, в стартовом матче ЧМ сборная Казахстана обыграла команду Австрии со счетом 3:2. Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Кореи.

  Комментариев: 53
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:18
Статус: Профи
Рейтинг: 321
К чему пришел наш хоккей за эти годы ? Вхл проиграли в кхл вообще молчу. Не понятная политика своих играков нормальных нет.
Ответить 2
 
Жанибек Сариев Сегодня 22:18
Статус: Профи
Рейтинг: 398
Скоро проигрем китаию патом узбеком кто собрал такой состав
Ответить 5
 
akyl amanovich Сегодня 22:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Я не понял это южная канада что ли был
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:20
Статус: Профи
Рейтинг: 321
akyl amanovich,они как мы паспорта раздали
Ответить 0
 
Akdaulet Abdigaliev Сегодня 22:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Позор
Ответить 4
 
Мади Кулибаев Сегодня 22:19
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Стыдно было смотреть на это,это и хоккеем не назовешь. Решили на одном коньке обыграть,и получили целую авоську.
Ответить 4
 
Nariman Ilyassov Сегодня 22:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Позор! Слов нет
Ответить 4
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 850
Вот и все ребята и вчера игры не было а сегодня какая то Корея вынесла нас в 3 периоде игры нет браво Корея ,Занковец там и останься как раз до Беларуси недалеко мал ше...н сөз жоқ самый ужасный Позор в истории хоккея Казахстана,Занковец ссс....к
Ответить 6
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 22:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Позор корейцам проиграли из группы не выйдем наверное
Ответить 3
 
Galumjan Baikazakov Сегодня 22:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Пазорише а не хоккей.Всех на мыло.Чисто буковская игра.Буттарына тышып койган наши
Ответить 4
 
Daur Shakenov Сегодня 22:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Нет слов, лысого домой однозначно
Ответить 5
 
Дамир Вахитов Сегодня 22:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
уже даже корейцы научились через пас в зону заходить на скорости, а мы до сих пор через борт или в обводке. третий период просто ужасен.
Ответить 5
 
stark stark Сегодня 22:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 920
Корея???? Без комментариев...
Ответить 2
 
Ерлан Сабдин Сегодня 22:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Позорники. Как будто тренировка. Ни мысли. Ни тактики. Южно корейцы как канадцы в пас играли. Наши как всегда ток за счет индивидуальных действий забили. Командой нет игры и не было. Вот ту сборную с азиатских игр послать бы. Они раскатали бы всех. Большинство нулевое.
Ответить 4
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 850
Самый главный виновник это лысый физрук,наш отечественный тренер и то лучше подбирает состав набрал каких то Степановых как там Полохов кто они .???никто не знает ,скорости нольь
Ответить 3
 
Роман ^_^ Сегодня 22:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Состав не правильно подобран, почему нету Жайлауова??? Где Рымарев???
Ответить 1
 
Данияр Мертаев Сегодня 22:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1275
Федерацию вместе с президентом уволить.снимитесь с КХЛ.ВХЛ. МХЛ остатся.и свой чемпионат развивать.а съэкономленные деньги на развития детского хоккея............где точки мат........это позор.это позорище.ребята домой на автобусе возвращайтесь.в элиту и не мечтайте
Ответить 2
 
Мади Кулибаев Сегодня 22:23
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Да самое главное это поражение и на случайность не спишешь,перебегали нас и шайбы все положили в ходе красивых комбинаций.Все это печально
Ответить 2
 
Mox Сегодня 22:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1338
ЗанКАПЕЦ. қатырды...
Ответить 2
 
prymypyl Сегодня 22:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1674
Поздравляю лысого трениришку с великим позором.Так опозориться может только занковец,на азиаде южнокорейцы играли тем же составом и разгромно продули казахстанцам-второй сборной.Чтож лысый баран вошел в историю как самый тупой с бараньими мозгами трениришкой.
Ответить 3
 
Talgat Nusupbekov Сегодня 22:24
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Нету дисциплины.из-за удаления Корея могла выиграть играя 5 на 3 да инаши лохи надо было забивать больше и не удаляться . Вообще позор.
Ответить 2
 
Yerik Konkabayev Сегодня 22:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
..вот он наш уровень
...браво корейцы...играли очень хорошо
Ответить 2
 
Kana Сегодня 22:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Слишком самоуверенные наши хоккеисты! На одной ноге хотели пройти! Скорости вообще не включали! Большинство не реализовывали! Вот и поплатились..... Оставшиеся игры надо собраться, настроится и в одну калитку выносить оставшиеся команды. Игра с Австрией уже была звоночком, по идее....
Ответить 2
 
койот Сегодня 22:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 129
С такой игрой всех в ... разогнать!!!!!!!!Вместе с лысым.Что он теперь скажет в свое оправдание.?Как не было рисунка игры в Барысе так и здесь этих же баранов пригнал.Семенова Липина Даллмена в сарай загнать.Пушкарева Старченко вооооооще не слышно и не видно.Всех гнать поганной метлой
Ответить 4
 
Алимжан Мендибай Сегодня 22:25
Статус: Профи
Рейтинг: 399
Очень позор! В наше вратарь фуфло позорник
Ответить 3
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 22:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 582
Бир канадан ба, чехичдан ба тренер алса не болар еди, ынгайлысы Ари Пекка
Ответить 2
 
Galumjan Baikazakov Сегодня 22:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
... если бы у нас не было бы ББД то вобще хана толстожопики
Ответить 3
 
тигр котовский Сегодня 22:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Позор полный провал прощай элита этот лысый вредитель нарошно набрал шлак россиский всяких Степановых говорю надо тренера из Канады
Ответить 3
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 850
Занковец собирай вещи засланный ,да белорусу по....й на нашу сборную ,три подряд пропустили да собери ты вместе возьми тайм аут скажи им вы че ооо...ли так нет стоит молчит в сторонке как в песне епт,келме Астанага хайуан ,заттарыңды беріп жіберед
Ответить 4
 
тигр котовский Сегодня 22:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Нашим не дал играть лысый где Рымарев,Метальников
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 22:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1739
Сегодня умер наш хоккей!!! P.I.P!!! Я еще когда подписали Пулена писал, что весной будет делать Занковец в Киеве, когда он Колесника задвинул в глухой запас!!!Возрастной вратарь весь сезон просидел и еще и не имел игровой практики и Виталик ответил звонкой монетой!!! А вообще по игре, что вчера, что сегодня показалось, что наши приехали отдохнуть,помайданить, объехать всех на одном коньке и в вышку!!! Стыдно и больно!!! Господин Мамин хватить заниматься натурализацией и лучше займитесь детским хоккеем и хватить Вам сидеть на двух стульях!!! За легионерами наших игроков уже нету....!!!
Ответить 5
 
Veteran Сегодня 22:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3190
Всё хоккей не смотрю, полный кошмар, ни бокса , ни хоккея , что смотреть?????
Ответить 1
 
Аслан Угонщик Девушек За 60 С.. Сегодня 22:32
Статус: Профи
Рейтинг: 429
Veteran ,
всмысле ни бокса? в боксе у нас всегда хорошо !!!
Ответить 1
 
Nurken Toishyev Сегодня 22:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 506
Veteran ,с боксом все в норме
Ответить 0
 
Самархан Абдикулов Сегодня 22:29
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Ну как может один клуб представлять одну страну. Собрали одних старых пердунов ББД и вратарю тоже касается. Такого позора спортивный мир еще не видел.
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 22:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1010
Черное Воскресение для Казахстана! Величайший ПОЗОР! Нет игры совсем.Занковец так и не вырос до тренера для сборной,Колесник просидел вес сезон на лавке и вот результат,не выручил команду
Ответить 2
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 22:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
первая карея наши третии или вторые будут с нятяжкой
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 22:34
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Он пришел навредить видно что лысый мусор
Ответить 1
 
Руслан Р. Сегодня 22:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
еще вчера было видно что мы мертвые
Ответить 1
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 22:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
надо полностью омолодить каманду всех нах
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 22:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1268
Кто такие Степанов, Полохов, Лакиза, Савченко? Где усиление в лице Сенпьера? Зачем взяли Колесника весь сезон бывшего без игровой практики?? Где наша защита была?? Корейцы сами научились неплохо катать, плюс леги хорошие в помощь, отсюда и результат. После вчерашнего матча лысый должен был задуматся уже. Позорники
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Нурлан Оразбаев Сегодня 22:40
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
На корею 8 коеф давали
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Nurken Toishyev Сегодня 22:40
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 506
Старыгин со своим составом составленная чисто из казахстанцев,причем молодых,в феврале этого года на Азиатских играх разгромила этот же состав Корейцев.С того состава почти никого не взял Занковец.Даже фамилии всех туристов не хочеться перечислять,один Колесник чего стоит. Колесник дырка,остальные двигаются как пенсионеры на фоне Корейцев. Занковца за формирование,за подготовку такой команды в отставку,Колесника теперь близко не подпускать к воротам,и вообще Колесник давай досвидания из сборной.Позор полнейший!
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B-E-A-S-T Fffff Сегодня 22:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
да одна надежда что карея провалит хоть одну игру тогда можно боротся если нет то пакуйте чемоданы и дамой учится как играть в хоккей
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Жумабай Санкубаев Сегодня 22:41
Статус: Профи
Рейтинг: 383
Да нам такой хоккей не нужен! Липин такое накосячил,видеть не хочу! Играло только тройка ББД,а остальные как с похмелья.С такой игрой в высшем дивизионе делать нечего.Новички ноль,к этому списку можно приложить Старченко,Пушкарёва и всех остальных.Полное отчаяние!
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Асылбек Абдулин Сегодня 22:41
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Мал болды деген осы
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Жомарт Габдуллин Сегодня 22:41
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 594
Нет слов, конечно. Одни маты!!
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Серик Жансеит Сегодня 22:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
Позорники с каждым годом хуже и хуже что за игра с такой игрой элитном дивизионе ловить нечего
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Ардак Ильясов Сегодня 22:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
дожили
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Tamasai Сегодня 22:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1010
Наши тренеры бы вторым составом обыграли эту Корею,не умеет подбирать игроков лысый черт,да больше чем пол команды игроков оставил за бортом и за своего принципа.
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Ташкенбай Ботанов Сегодня 22:45
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Вчера при счете 2-0 была остановка из-за секундомера, сегодня как разыгрались опять остановка из-за поломки борта теряли игровой тонус. А дисцплина никуда не годиться, непонятно за какие заслуги этот Липин в команде как прикоснется к шайбе сразу "косяк", да и у Далмана тоже ошибок хватает. Правда второй состав сборной РК мог обыграть и австрию и корею, Зачем тогда высокооплачевыемые леги. Пройгрыш от Корей вторым составом было-бы воспринято не так больно. Игроки второй сборной мотивированны, а эти зазнвшиеся -"Хоккейсты". Давно невидно ни Старченк, ни Пушкарева и.т д..
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Самархан Абдикулов Сегодня 22:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Почему узбеки и киргизы не развивают хоккей, хоть за них болели бы.
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Ардак Ильясов Сегодня 22:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
1 дивизион и без легов легко проходили, с легами элитный дивизион продули, а теперь низшие даже в низшем дивизионе
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