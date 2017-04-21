Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории проиграла Южной Кореи

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Милан Эмполи 1:2
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Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
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Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
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Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
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Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
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Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
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Ван Рысбек 0:1 КО
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Шарибаев Рамзи
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Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Казыгурт Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Костанай 3:2
Дворец школьников Казыгурт 1:3
Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
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Темиртау Номад 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
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Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
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Астана Тобол 99:70
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
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Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:1
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Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 00:45
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Фиорентина Интер 5:4
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Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
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Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 23:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
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Канада Казахстан 1:1
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Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Байер Шальке-04 00:30
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ЦСКА М Локомотив М 22:30
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Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
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Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
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Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
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Металлург Бк Бухоро 22:00
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Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 1:1
Абанда Путинцева 0:0
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 14:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории проиграла Южной Кореи

Причем казахстанцы за один период пропустили четыре безответные шайбы.

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9 Комментариев
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com
Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории проиграла Южной Кореи на уровне национальных команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче второго тура чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве. Подопечные Эдуарда Занковца уступили со счетом 2:5, пропустив четыре безответные шайбы в заключительном периоде.

До этого Казахстан и Южная Кореи провели на уровне национальных сборных десять игр и во всех победу праздновали казахстанские хоккеисты.

Добавим, что на ЧМ в Киеве южнокорейцы одержали вторую победу в двух играх и в следующем матче сыграют в венграми, в активе которых три очка.

Подопечные Занковцы, набравшие три очка в двух играх, 25 апреля сыграют с командой Польши, которая на старте турнира уступила Южной Кореи.
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Уланжан Нургалиев Сегодня 22:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Ого!
Ответить 1
 
Алибек Кулов Сегодня 22:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Ұят ааааййй. Коягой
Ответить 1
 
Самархан Абдикулов Сегодня 22:36
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Барыс проиграл ЮК. Вот если бы туда повезли бы сборный КЗ тогда все было бы по другому. Южно Корейсие легионеры лучше наших ББД.
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:36
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Ничего они еще кндр скоро проиграют с такой игрой
Ответить 0
 
Данияр Мертаев Сегодня 22:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1275
Капец это.это писец.великий позор.нам не нужен такой хоккей.скоро монголии будем проигрывать.что белорус что этот русский тавгай как его фамилию забыл.они просто в болото закопали.мало того у нас ввобще нет развития детского хоккея.так еще нет игры в КХЛ.нет в сборной.виновники.это тренерский штаб.и руководства федерации.обоих самоликвидироватся.перед страной вы опозорили нашу страну перед всем миром.хохлы наверное ржут что даже мы просрали корейцам.
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 22:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1739
Данияр Мертаев ! Назаров...!
Ответить 0
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 22:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
покуйте чемоданы и дамой учится играть хоккей вам с такой игрой и этот девизион не посилом пройти похорники
Ответить 0
 
Методист ******* Сегодня 22:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Мы можем и польше проиграть...
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Жомарт Габдуллин Сегодня 22:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 594
Проиграть проиграли. Надо серьезно готовиться к остальным играм. На этой игре хоккейная жизнь не заканчивается. Есть еще шансы. После Чемпа, конечно, выводы надо делать. А пока играем.
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