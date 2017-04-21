Причем казахстанцы за один период пропустили четыре безответные шайбы.
Сегодня 22:29
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Фото с сайта iihf.com
Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории проиграла Южной Кореи на уровне национальных команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло в матче второго тура чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве. Подопечные Эдуарда Занковца уступили со счетом 2:5, пропустив четыре безответные шайбы в заключительном периоде.
До этого Казахстан и Южная Кореи провели на уровне национальных сборных десять игр и во всех победу праздновали казахстанские хоккеисты.
Добавим, что на ЧМ в Киеве южнокорейцы одержали вторую победу в двух играх и в следующем матче сыграют в венграми, в активе которых три очка.
Подопечные Занковцы, набравшие три очка в двух играх, 25 апреля сыграют с командой Польши, которая на старте турнира уступила Южной Кореи.
Это произошло в матче второго тура чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве. Подопечные Эдуарда Занковца уступили со счетом 2:5, пропустив четыре безответные шайбы в заключительном периоде.
До этого Казахстан и Южная Кореи провели на уровне национальных сборных десять игр и во всех победу праздновали казахстанские хоккеисты.
Добавим, что на ЧМ в Киеве южнокорейцы одержали вторую победу в двух играх и в следующем матче сыграют в венграми, в активе которых три очка.
Подопечные Занковцы, набравшие три очка в двух играх, 25 апреля сыграют с командой Польши, которая на старте турнира уступила Южной Кореи.