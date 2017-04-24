Букмекеры сделали прогноз на предпоследний матч казахстанских хоккеистов на ЧМ-2017

Соперником подопечных Эдуарда Занковца будут хозяева турнира - сборная Украины.
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Сегодня, 26 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет четвертый матч на чемпионате мира в первом дивизионе группы А, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Эдуарда Занковца будут хозяева турнира - сборная Украины. Начало встречи запланировано на 23:30 по времени Астаны.
По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является сборная Казахстана. Так, коэффициент на победу казахстанских хоккеистов равен 1,3, в то время как на успех Украины - почти семь. На то, что основное время матча завершится вничью, коэффициент равен также семи. Сделать ставку на это событие можно в букмекерской компании Tennisi.kz.
Напомним, что сборная Казахстана с пятью очками занимает третье место в группе, а украинцы после трех игр не смогли набрать ни одного балла. Стоит отметить, что первое место в группе занимает Южная Корея - девять очков, а второе - Австрия - шесть.