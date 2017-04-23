Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Казахстан - Польша

Обе сборные имеют в своем активе по три очка после двух игр.
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Фото с сайта iihf.com
Сегодня, 25 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет третий матч чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Очередным соперником подопечных Эдуарда Занковца будет команда Польши. Матч начнется в 16:30 по времени Астаны, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
С прогнозом букмекеров на предстоящую игру можно ознакомиться здесь.
Добавим, что сборные Казахстана и Польши набрали по три очка после двух проведенных игр, имея в пассиве поражения от Южной Кореи. При этом поляки обходят казахстанцев в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных шайб.
Очередным соперником подопечных Эдуарда Занковца будет команда Польши. Матч начнется в 16:30 по времени Астаны, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
С прогнозом букмекеров на предстоящую игру можно ознакомиться здесь.
Добавим, что сборные Казахстана и Польши набрали по три очка после двух проведенных игр, имея в пассиве поражения от Южной Кореи. При этом поляки обходят казахстанцев в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных шайб.