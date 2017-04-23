Букмекеры сделали прогноз на матч сборной Казахстана с Польшей на чемпионате мира по хоккею

После двух туров у каждой из команд по три очка в активе.
Сегодня 00:33
Ссылки по теме:
- Поражение от Южной Кореи не удивило. Теперь Казахстану будет сложно выйти в элиту - эксперт
- Занковец назвал причины крупного поражения от Южной Кореи на чемпионате мира в Киеве
- Видео "исторического" поражения сборной Казахстана от Южной Кореи на ЧМ по хоккею в Киеве
Фото с официального сайта IIHF
Сегодня, 25 апреля, сборная Казахстана проведет третий матч на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником команды Эдуарда Занковца станет Польша. Встреча начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Аналитики букмекерской конторы Tennisi.kz на основное время предстоящего матча выставили следующие коэффициенты: победа Казахстана - 1.30, ничья - 6.40, победа Польши - 7.80.
Сборная Казахстана в стартовых турах победила Австрию (3:2) и проиграла Южной Корее (2:5). Поляки, стартовавшие от поражение во встрече с корейцами (2:4), затем обыграли Украину (2:1).
Чемпионат мира в Киеве завершится 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион борются шесть команд.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Соперником команды Эдуарда Занковца станет Польша. Встреча начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Аналитики букмекерской конторы Tennisi.kz на основное время предстоящего матча выставили следующие коэффициенты: победа Казахстана - 1.30, ничья - 6.40, победа Польши - 7.80.
Сборная Казахстана в стартовых турах победила Австрию (3:2) и проиграла Южной Корее (2:5). Поляки, стартовавшие от поражение во встрече с корейцами (2:4), затем обыграли Украину (2:1).
Чемпионат мира в Киеве завершится 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион борются шесть команд.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.