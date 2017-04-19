Видео победы Казахстана над Австрией в первом матче чемпионата мира по хоккею

Турнир стартовал в Киеве.
Сегодня 08:33
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана по хоккею победила Австрию в первом матче на чемпионате мира
- Занковец прокомментировал победу сборной Казахстана по хоккею в первом матче на чемпионате мира
Фото с сайта iihf.com
Предлагаем вашему вниманию хайлайты победы сборной Казахстана по хоккею в первом матче на чемпионате мира.
Как сообщает корреспондент Vesti.kz, игра, которая проходила в ночь с 22 на 23 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Эдуарда Занковца в основное время. При этом по ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы.
В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.
Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе.