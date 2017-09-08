На чемпионат мира-2017 сборная Казахстана по тяжелой атлетике отправится в неполном составе

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
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Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
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Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
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Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

На чемпионат мира-2017 сборная Казахстана по тяжелой атлетике отправится в неполном составе

При этом в США может выступить всего одна спортсменка.

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2 Комментария
Фото из Инстаграма Дениса Уланова
Фото из Инстаграма Дениса Уланова
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионате мира-2017 будет представлены в неполном составе. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Мельников. В интервью Vesti.kz он также отметил, что несмотря на возможное отстранение казахстанских штангистов от участия в ЧМ, "сборники" проводят усиленную подготовку.

Недавно в Талдыкоргане состоялся чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Тренерский штаб рассматривал прежде всего ближайший резерв. Никакой отборочной работы не проводилось, хотя впереди у казахстанских атлетов два важных старта - чемпионат мира и Азиатские игры в помещении.

По словам главного тренера сборной Юрия Мельникова, списки участников двух соревнований уже давно составлены. 

- На прошедшем чемпионате Казахстана выступили практически все. Особенно это касается ближайшего резерва. Исключение составили несколько лидеров сборной, которые по разным причинам не смогли приехать в Талдыкорган. 

- Насколько известно, отбор к крупным международным стартам не будет производиться на чемпионате Казахстана.

- Да, мы перешли к новому вектору внутреннего отбора. Теперь мы будем выбирать непосредственно на сборах. Конечно, просматривать будем и во время некоторых стартов, но основной отбор будем производить на УТС. 

- Но к грядущему чемпионату мира в США команда готовится?

- На чемпионат мира мы не отбирали людей во время внутреннего чемпионата. Списки уже давно готовы. И эти спортсмены будут готовиться к ЧМ на сборах в Сочи. Там пройдут два сбора, после чего состоится один сбор в Шымкенте. Конкретно по именам - это Арли Чонтей, Фархат Харки, Альберт Линдер, Айдар Казов, Денис Уланов, Рустем Сыбай. 

- Несмотря на возможное отстранение от участия? 

- Пока это же все на стадии слухов. Нас никто официально не отстранял от участия. И команда проводит подготовку. Но при этом я отмечу, что в США сборная отправится неполным составом. Из девушек мы повезем только одну Карину Горичеву. Мировое первенство не является лицензионным. А вот со следующего года мы будем готовиться непосредственно с прицелом на Олимпиаду в Токио. 

- Горичева теперь в одной весовой категории с Жазирой Жаппаркул. До этого Карина успешно выступала в категории до 63 килограммов, а Жазира - до 69. И с ними всегда были связаны медальные надежды на больших стартах. Кем-то придется жертвовать?

- Это хорошо. Внутренняя конкуренция. Будут друг друга подстегивать в подготовке. При этом есть мысли снова вернуть Горичеву в категорию ниже. Но решаться данный вопрос будет непосредственно личным тренером. 

- А в целом, удовлетворены результатами, показанных на прошедшем чемпионате Казахстана? 

- Себя показали лидеры сборной. Результатами остальных я остался недоволен. Между тройкой лучших и штангистов, занявших места ниже - пропасть. На это может повлиял факт жесткой борьбы с допингом. Регионы не могут себе позволить качественные восстановители и витамины, которые разрешены и являются надежными в плане состава. В общем, работать есть над чем. Будем готовиться.

Ближайшим выступлением казахстанских штангистов станут Азиатские игры в помещении, которые стартуют уже 17 сентября. Ниже представлен полный состав, который отправится в Ашхабад.

Мужчины:

- Игорь Сон (до 56 килограммов);

- Михаил Макеев (до 77 килограммов);

- Семен Линдер (до 85 килограммов);

- Иван Голушко (до 94 килограммов);

- Ибрагим Берсанов (до 105 килограммов);

- Селимхан Абубакаров (свыше 105 килограммов).

Женщины:

- Сауле Садуакасова (до 58 килограммов);

- Асем Садыкова (до 63 килограммов);

- Анжела Чалкарова (до 69 килограммов);

- Валерия Дежнина (до 75 килограммов);

- Александра Аборнева (свыше 90 килограммов).
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Сак-гунн-кыпсак-орда-кайсак-казах Вчера 21:15
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
а где чиншанло и ильин???
Ответить -1
 
АрАй АлТыНбАеВа Вчера 22:02
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Это Мельников ничего не решает. Сборной управляет Ни и его Ко. Тех же 4-х легионеров будете таскать на олимпиаду в токио-2020. Схему уже поняли. 2008:Важенина, Манеза, Подобедова, 2012: Чиншанло, Подобедова, Манеза, Чонтей, Харки. 2016: Харки, Рахимов, Чонтей. Мы уже поняли схему как Ни делает бабло за счет легионеров. При этом убрав сильных наших атлетов. Не зря Ильин ушел от Ни. Кстати Ни не ответил за 5 дисквалиф олимп. Как он безнаказанно управляет?
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