На чемпионат мира-2017 сборная Казахстана по тяжелой атлетике отправится в неполном составе

При этом в США может выступить всего одна спортсменка.
Вчера 20:34
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Фото из Инстаграма Дениса Уланова
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионате мира-2017 будет представлены в неполном составе. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Мельников. В интервью Vesti.kz он также отметил, что несмотря на возможное отстранение казахстанских штангистов от участия в ЧМ, "сборники" проводят усиленную подготовку.
Недавно в Талдыкоргане состоялся чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Тренерский штаб рассматривал прежде всего ближайший резерв. Никакой отборочной работы не проводилось, хотя впереди у казахстанских атлетов два важных старта - чемпионат мира и Азиатские игры в помещении.
По словам главного тренера сборной Юрия Мельникова, списки участников двух соревнований уже давно составлены.
- На прошедшем чемпионате Казахстана выступили практически все. Особенно это касается ближайшего резерва. Исключение составили несколько лидеров сборной, которые по разным причинам не смогли приехать в Талдыкорган.
- Насколько известно, отбор к крупным международным стартам не будет производиться на чемпионате Казахстана.
- Да, мы перешли к новому вектору внутреннего отбора. Теперь мы будем выбирать непосредственно на сборах. Конечно, просматривать будем и во время некоторых стартов, но основной отбор будем производить на УТС.
- Но к грядущему чемпионату мира в США команда готовится?
- На чемпионат мира мы не отбирали людей во время внутреннего чемпионата. Списки уже давно готовы. И эти спортсмены будут готовиться к ЧМ на сборах в Сочи. Там пройдут два сбора, после чего состоится один сбор в Шымкенте. Конкретно по именам - это Арли Чонтей, Фархат Харки, Альберт Линдер, Айдар Казов, Денис Уланов, Рустем Сыбай.
- Несмотря на возможное отстранение от участия?
- Пока это же все на стадии слухов. Нас никто официально не отстранял от участия. И команда проводит подготовку. Но при этом я отмечу, что в США сборная отправится неполным составом. Из девушек мы повезем только одну Карину Горичеву. Мировое первенство не является лицензионным. А вот со следующего года мы будем готовиться непосредственно с прицелом на Олимпиаду в Токио.
- Горичева теперь в одной весовой категории с Жазирой Жаппаркул. До этого Карина успешно выступала в категории до 63 килограммов, а Жазира - до 69. И с ними всегда были связаны медальные надежды на больших стартах. Кем-то придется жертвовать?
- Это хорошо. Внутренняя конкуренция. Будут друг друга подстегивать в подготовке. При этом есть мысли снова вернуть Горичеву в категорию ниже. Но решаться данный вопрос будет непосредственно личным тренером.
- А в целом, удовлетворены результатами, показанных на прошедшем чемпионате Казахстана?
- Себя показали лидеры сборной. Результатами остальных я остался недоволен. Между тройкой лучших и штангистов, занявших места ниже - пропасть. На это может повлиял факт жесткой борьбы с допингом. Регионы не могут себе позволить качественные восстановители и витамины, которые разрешены и являются надежными в плане состава. В общем, работать есть над чем. Будем готовиться.
Ближайшим выступлением казахстанских штангистов станут Азиатские игры в помещении, которые стартуют уже 17 сентября. Ниже представлен полный состав, который отправится в Ашхабад.
Мужчины:
- Игорь Сон (до 56 килограммов);
- Михаил Макеев (до 77 килограммов);
- Семен Линдер (до 85 килограммов);
- Иван Голушко (до 94 килограммов);
- Ибрагим Берсанов (до 105 килограммов);
- Селимхан Абубакаров (свыше 105 килограммов).
Женщины:
- Сауле Садуакасова (до 58 килограммов);
- Асем Садыкова (до 63 килограммов);
- Анжела Чалкарова (до 69 килограммов);
- Валерия Дежнина (до 75 килограммов);
- Александра Аборнева (свыше 90 килограммов).
Недавно в Талдыкоргане состоялся чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Тренерский штаб рассматривал прежде всего ближайший резерв. Никакой отборочной работы не проводилось, хотя впереди у казахстанских атлетов два важных старта - чемпионат мира и Азиатские игры в помещении.
По словам главного тренера сборной Юрия Мельникова, списки участников двух соревнований уже давно составлены.
- На прошедшем чемпионате Казахстана выступили практически все. Особенно это касается ближайшего резерва. Исключение составили несколько лидеров сборной, которые по разным причинам не смогли приехать в Талдыкорган.
- Насколько известно, отбор к крупным международным стартам не будет производиться на чемпионате Казахстана.
- Да, мы перешли к новому вектору внутреннего отбора. Теперь мы будем выбирать непосредственно на сборах. Конечно, просматривать будем и во время некоторых стартов, но основной отбор будем производить на УТС.
- Но к грядущему чемпионату мира в США команда готовится?
- На чемпионат мира мы не отбирали людей во время внутреннего чемпионата. Списки уже давно готовы. И эти спортсмены будут готовиться к ЧМ на сборах в Сочи. Там пройдут два сбора, после чего состоится один сбор в Шымкенте. Конкретно по именам - это Арли Чонтей, Фархат Харки, Альберт Линдер, Айдар Казов, Денис Уланов, Рустем Сыбай.
- Несмотря на возможное отстранение от участия?
- Пока это же все на стадии слухов. Нас никто официально не отстранял от участия. И команда проводит подготовку. Но при этом я отмечу, что в США сборная отправится неполным составом. Из девушек мы повезем только одну Карину Горичеву. Мировое первенство не является лицензионным. А вот со следующего года мы будем готовиться непосредственно с прицелом на Олимпиаду в Токио.
- Горичева теперь в одной весовой категории с Жазирой Жаппаркул. До этого Карина успешно выступала в категории до 63 килограммов, а Жазира - до 69. И с ними всегда были связаны медальные надежды на больших стартах. Кем-то придется жертвовать?
- Это хорошо. Внутренняя конкуренция. Будут друг друга подстегивать в подготовке. При этом есть мысли снова вернуть Горичеву в категорию ниже. Но решаться данный вопрос будет непосредственно личным тренером.
- А в целом, удовлетворены результатами, показанных на прошедшем чемпионате Казахстана?
- Себя показали лидеры сборной. Результатами остальных я остался недоволен. Между тройкой лучших и штангистов, занявших места ниже - пропасть. На это может повлиял факт жесткой борьбы с допингом. Регионы не могут себе позволить качественные восстановители и витамины, которые разрешены и являются надежными в плане состава. В общем, работать есть над чем. Будем готовиться.
Ближайшим выступлением казахстанских штангистов станут Азиатские игры в помещении, которые стартуют уже 17 сентября. Ниже представлен полный состав, который отправится в Ашхабад.
Мужчины:
- Игорь Сон (до 56 килограммов);
- Михаил Макеев (до 77 килограммов);
- Семен Линдер (до 85 килограммов);
- Иван Голушко (до 94 килограммов);
- Ибрагим Берсанов (до 105 килограммов);
- Селимхан Абубакаров (свыше 105 килограммов).
Женщины:
- Сауле Садуакасова (до 58 килограммов);
- Асем Садыкова (до 63 килограммов);
- Анжела Чалкарова (до 69 килограммов);
- Валерия Дежнина (до 75 килограммов);
- Александра Аборнева (свыше 90 килограммов).