ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне

Обидчиком парижан выступил "Страсбур".
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Фото: © REUTERS/ Gonzalo Fuentes
Футболисты "Страсбура" нанесли "Пари Сен-Жермен" первое поражение в нынешнем сезоне, обыграв столичную команду в матче 16-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Встреча, прошедшая в субботу в Страсбуре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Нуну да Кошта (13-я минута) и Стефан Баокан (65), у гостей мяч забил Килиан Мбаппе (42).
Это поражение стало для ПСЖ первым в нынешнем сезоне не только в рамках чемпионата Франции, но и других официальных турниров.
"Страсбур" набрал 18 очков и поднялся на 14-е место в таблице лиги 1, ПСЖ с 41 очком продолжает лидировать в чемпионате Франции.
Встреча, прошедшая в субботу в Страсбуре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Нуну да Кошта (13-я минута) и Стефан Баокан (65), у гостей мяч забил Килиан Мбаппе (42).
Это поражение стало для ПСЖ первым в нынешнем сезоне не только в рамках чемпионата Франции, но и других официальных турниров.
"Страсбур" набрал 18 очков и поднялся на 14-е место в таблице лиги 1, ПСЖ с 41 очком продолжает лидировать в чемпионате Франции.