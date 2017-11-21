ПСЖ установил рекорд по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов

Парижане уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Сегодня 07:41
Ссылки по теме:
- ПСЖ забил семь голов, "МЮ" проиграл, а "Ювентус" и "Барселона" сыграли вничью в Лиге чемпионов
- ПСЖ первым в истории Лиги чемпионов забил 17 голов в стартовых четырех турах
Фото: ©Reuters
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" установил рекорд по количеству голов в матчах группового этапа Лиги чемпионов в рамках одного розыгрыша турнира.
Парижане на своем поле в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромили шотландский "Селтик" со счетом 7:1. Всего в нынешнем розыгрыше турнира ПСЖ забил 24 мяча.
Предыдущий рекорд принадлежал дортмундской "Боруссии", которая забила 21 мяч в сезоне-2016/17.
ПСЖ в заключительном туре группового этапа 5 декабря сыграет в гостях с мюнхенской "Баварией". Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Парижане на своем поле в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромили шотландский "Селтик" со счетом 7:1. Всего в нынешнем розыгрыше турнира ПСЖ забил 24 мяча.
Предыдущий рекорд принадлежал дортмундской "Боруссии", которая забила 21 мяч в сезоне-2016/17.
ПСЖ в заключительном туре группового этапа 5 декабря сыграет в гостях с мюнхенской "Баварией". Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.