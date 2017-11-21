ПСЖ забил семь голов, "МЮ" проиграл, а "Ювентус" и "Барселона" сыграли вничью в Лиге чемпионов

В плей-офф вышли "Барселона" и "Челси".
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Матч "Ювентус" - "Барселона". Фото Reuters©
В групповом раунде Лиги чемпионов прошли заключительные матчи пятого тура, передает корреспондент Vesti.kz.
В группе А московский ЦСКА на своем поле победил португальскую "Бенфику" - 2:0. Этот результат позволил российскому вратарю Игорю Акинфееву прервать одиннадцатилетнюю серию из 43 матчей подряд в ЛЧ с пропущенными голами. Исход же прошедшей игры решили мяч Георгия Щенникова на 13-й и автогол Жардела на 56-й.
Швейцарский "Базель" подтвердил свой статус неудобного соперника для английских клубов. На этот раз домашней победой против "Манчестер Юнайтед" - 1:0, которую принес гол Михаэля Ланга на 89-й минуте. До этого он же попадал в перекладину.
Разгромную победу в группе B одержал ПСЖ, соперником которого был "Селтик" - 7:1. На первой минуте Мусса Дембеле неожиданно вывел гостей вперед, но затем хозяева ответили дублями Неймара (девятая и 22-я минуты) и Эдинсона Кавани (28-я и 79-я), а также голами Килиана Мбаппе (35-я), Марко Верратти (75-я) и Дани Алвеса (80-я).
Бельгийский "Андерлехт" в упорной борьбе уступил немецкой "Баварии" - 1:2. Все мячи были забиты во втором тайме. У гостей отличились Роберт Левандовски на 51-й минуте и Корентен Толиссо на 77-й, а в промежутке между ними случился гол хозяев, автором которого на 63-й стал Софьян Ханни.
Отметим, что ПСЖ и "Бавария" еще туром ранее обеспечили себе места в плей-офф.
Мадридский "Атлетико" в группе С на своем поле победил итальянскую "Рому" - 2:0. Победу испанскому клубу принесли французские форварды: на 65-й минуте отличился Антуан Гризманн, а на 85-й - Кевин Гамейро.
Азербайджанский "Карабах" лишился математических шансов на выход из группы после крупного поражения от английского "Челси" - 0:4. Два гола были забиты с пенальти: на 21-й минуте это сделал Эден Азар, а на 73-й - Сеск Фабрегас. Автором еще двух мячей на 36-й и 85-й стал Виллиан. При этом "Карабах" с 19-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку получил капитан Рашад Садыгов.
Эта победа позволила "Челси" выйти в плей-офф, а за вторую путевку поборются "Атлетико" и "Рома".
Самый статусный по афише матч случился в группе D, где итальянский "Ювентус" принимал испанскую "Барселону". В итоге голов зрители не увидели - 0:0. Для "Барсы" эта нулевая ничья стала второй подряд в ЛЧ, но это не помешало каталонцам выйти в плей-офф с первого места.
Сохранил шансы на плей-офф португальский "Спортинг", который в Лиссабоне победил греческий "Олимпиакос" - 3:1. На 40-й минуте Бас Дост вывел хозяев вперед, а на 43-й Бруно Сезар забил второй мяч. Еще два гола случились уже после перерыва. На 66-й минуте Дост оформил дубль и сделал счет крупным, но на 86-й Вадис Оджиджа-Офоэ забил мяч престижа "Олимпиакоса", который уже лишился шансов на евровесну.
С результатами других матчей пятого тура ЛЧ можно ознакомиться здесь. Игры шестого тура пройдут в декабре.
В группе А московский ЦСКА на своем поле победил португальскую "Бенфику" - 2:0. Этот результат позволил российскому вратарю Игорю Акинфееву прервать одиннадцатилетнюю серию из 43 матчей подряд в ЛЧ с пропущенными голами. Исход же прошедшей игры решили мяч Георгия Щенникова на 13-й и автогол Жардела на 56-й.
Швейцарский "Базель" подтвердил свой статус неудобного соперника для английских клубов. На этот раз домашней победой против "Манчестер Юнайтед" - 1:0, которую принес гол Михаэля Ланга на 89-й минуте. До этого он же попадал в перекладину.
Разгромную победу в группе B одержал ПСЖ, соперником которого был "Селтик" - 7:1. На первой минуте Мусса Дембеле неожиданно вывел гостей вперед, но затем хозяева ответили дублями Неймара (девятая и 22-я минуты) и Эдинсона Кавани (28-я и 79-я), а также голами Килиана Мбаппе (35-я), Марко Верратти (75-я) и Дани Алвеса (80-я).
Бельгийский "Андерлехт" в упорной борьбе уступил немецкой "Баварии" - 1:2. Все мячи были забиты во втором тайме. У гостей отличились Роберт Левандовски на 51-й минуте и Корентен Толиссо на 77-й, а в промежутке между ними случился гол хозяев, автором которого на 63-й стал Софьян Ханни.
Отметим, что ПСЖ и "Бавария" еще туром ранее обеспечили себе места в плей-офф.
Мадридский "Атлетико" в группе С на своем поле победил итальянскую "Рому" - 2:0. Победу испанскому клубу принесли французские форварды: на 65-й минуте отличился Антуан Гризманн, а на 85-й - Кевин Гамейро.
Азербайджанский "Карабах" лишился математических шансов на выход из группы после крупного поражения от английского "Челси" - 0:4. Два гола были забиты с пенальти: на 21-й минуте это сделал Эден Азар, а на 73-й - Сеск Фабрегас. Автором еще двух мячей на 36-й и 85-й стал Виллиан. При этом "Карабах" с 19-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку получил капитан Рашад Садыгов.
Эта победа позволила "Челси" выйти в плей-офф, а за вторую путевку поборются "Атлетико" и "Рома".
Самый статусный по афише матч случился в группе D, где итальянский "Ювентус" принимал испанскую "Барселону". В итоге голов зрители не увидели - 0:0. Для "Барсы" эта нулевая ничья стала второй подряд в ЛЧ, но это не помешало каталонцам выйти в плей-офф с первого места.
Сохранил шансы на плей-офф португальский "Спортинг", который в Лиссабоне победил греческий "Олимпиакос" - 3:1. На 40-й минуте Бас Дост вывел хозяев вперед, а на 43-й Бруно Сезар забил второй мяч. Еще два гола случились уже после перерыва. На 66-й минуте Дост оформил дубль и сделал счет крупным, но на 86-й Вадис Оджиджа-Офоэ забил мяч престижа "Олимпиакоса", который уже лишился шансов на евровесну.
С результатами других матчей пятого тура ЛЧ можно ознакомиться здесь. Игры шестого тура пройдут в декабре.