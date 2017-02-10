Марио Балотелли подвергся публичной критике со стороны одноклубника

Ему не понравилось безразличие итальянца.
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Марио Балотелли. Фото с сайта goal.com
Эссерик и Балотелли. Фото с сайта goal.com
Полузащитник "Ниццы" Валентен Эссерик раскритиковал итальянского форварда своей команды Марио Балотелли.
По его словам, нападающий позволяет себе играть спустя рукава и всем своим видом показывает, что не желает иметь с одноклубниками никаких дел.
"Жаль, что Балотелли опускает голову, вижу это на тренировках каждый день. А ведь он отличный игрок. Но всем своим видом показывает, что не желает иметь с нами никаких дел. Это крайне разочаровывает.
В матче с "Ренном" его помощь не помешала бы. Знаем, что тренер требует от команды огромных усилий и не позволит никому играть спустя рукава, что и происходит с Балотелли", - заявил Эмерик в интервью телеканалу Bein Sport.
В этом сезоне на счету 26-летнего Балотелли девять голов в 13 матчах чемпионата Франции. С 53 очками "Ницца" идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Монако" на пять очков.
Из-за гриппа Балотелли пропустил последний матч с "Ренном" (2:2), а туром ранее в игре с "Сент-Этьенном" вышел на последние восемь минут.
По его словам, нападающий позволяет себе играть спустя рукава и всем своим видом показывает, что не желает иметь с одноклубниками никаких дел.
"Жаль, что Балотелли опускает голову, вижу это на тренировках каждый день. А ведь он отличный игрок. Но всем своим видом показывает, что не желает иметь с нами никаких дел. Это крайне разочаровывает.
В матче с "Ренном" его помощь не помешала бы. Знаем, что тренер требует от команды огромных усилий и не позволит никому играть спустя рукава, что и происходит с Балотелли", - заявил Эмерик в интервью телеканалу Bein Sport.
В этом сезоне на счету 26-летнего Балотелли девять голов в 13 матчах чемпионата Франции. С 53 очками "Ницца" идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Монако" на пять очков.
Из-за гриппа Балотелли пропустил последний матч с "Ренном" (2:2), а туром ранее в игре с "Сент-Этьенном" вышел на последние восемь минут.