Клуб четвертого дивизиона Франции пошутил над "ПСЖ" по поводу покупки Крыховяка

"ПСЖ" потратил 30 миллионов евро на покупку футболиста.
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Фото с сайта goal.net.ua
"Гранвиль", выступающий в четвертом дивизионе Франции, пошутил над "ПСЖ", решившим отправить польского полузащитника Гжегожа Крыховяка во вторую команду, сообщает "Чемпионат.com".
"ПСЖ" потратил 30 миллионов евро на покупку Крыховяка, чтобы тот играл против нас. Не думали, что мы такие страшные", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "Гранвиля".
Стоит отметить, что "ПСЖ Б" с Крыховяком в составе выиграл у "Гранвиля" со счетом 3:0.
Le @PSG_inside a donc dépensé 30M pour faire jouer Krychowiak en #CFA contre nous. On ne savait pas qu'on faisait si peur! Cc @CulturePSG pic.twitter.com/G3tmxdjMVr— US Granville (@US_Granville) 4 февраля 2017 г.