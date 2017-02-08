"Реал" интересуется нападающим сборной Франции

Игрока также хочет заполучить "Ювентус".
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Александр Ляказетт . Фото Fox Sport
Форвард "Лиона" и сборной Франции Александр Ляказетт может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает Le10Sport.
Испанский клуб рассматривает его в качестве потенциальной замены Альваро Морате и Кариму Бензема, которые по окончании сезона могут сменить "сливочных".
Ранее стало известно, что на Ляказетта претендует "Ювентус". В то же время президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клуб не будет чинить препятствий в переходе, если получит выгодное предложение.
25-летний Ляказетт выступает за "Лион" с 2009 года. За это время в 192 матчах чемпионата Франции он забил 91 гол, а в этом сезоне на его счету 19 мячей.
Испанский клуб рассматривает его в качестве потенциальной замены Альваро Морате и Кариму Бензема, которые по окончании сезона могут сменить "сливочных".
Ранее стало известно, что на Ляказетта претендует "Ювентус". В то же время президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клуб не будет чинить препятствий в переходе, если получит выгодное предложение.
25-летний Ляказетт выступает за "Лион" с 2009 года. За это время в 192 матчах чемпионата Франции он забил 91 гол, а в этом сезоне на его счету 19 мячей.