Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за красную карточку

Наказания получили тренер и еще один лидер "Ниццы".

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) вынесла дисциплинарное наказание по итогам матча 19-го тура между "Бордо" и "Ниццей" (0:0), сообщает телеканал InfoSportPlus со ссылкой на LFP.

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча за красную карточку. В текущем сезоне на счету итальянца восемь голов в девяти играх Лиги 1.

Полузащитник "Ниццы" Юнес Бельханда, также получивший во встрече с "Бордо" удаление, дисквалифицирован на один матч. В этом сезоне марокканец забил три гола и отдал пять голевых передач в 16 играх. Из-за травмы Бельханда пропустит несколько недель, поэтому пропустит еще и Кубок Африканских наций.

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр также наказан по итогам матча с "Бордо". Швейцарский специалист дисквалифицирован на две предстоящие игры.

На зимний перерыв "Ницца" ушла лидером. После 19 туров команда Фавра имеет на своем счету 44 очка и на два балла опережает идущий вторым "Монако".

8 января в Кубке Франции "Ницца" в гостях встретится с "Лорьяном", а 15 января - в рамках 20-го тура Лиги 1 примет "Метц".