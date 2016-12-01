Футболисты французского клуба заплатят по евро за каждый килограмм лишнего веса после праздников

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Футболисты французского клуба заплатят по евро за каждый килограмм лишнего веса после праздников

Главный тренер хочет, чтобы его игроки сохранили форму.

1 Комментариев
Фото с сайта espnfc.com
Фото с сайта espnfc.com
Главный тренер "Монпелье" Фредерик Антц и руководство клуба придумали оригинальную систему штрафов для своих футболистов, чтобы они сохранили форму во время зимнего отпуска. Об этом сообщает L’Equipe.

Все игроки "Монпелье" прошли взвешивание перед уходом в отпуск на рождественские праздники. После возвращения к тренировкам за каждый килограмм избыточного веса футболисты будут платить по одному евро.

"С одной стороны штраф может показаться смешным, но за праздничным столом он может быстро вырасти", - отметил Антц.

В чемпионате Франции "Монпелье" занимает 11-е место.
Просмотров: 520  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Алибек Кулов Сегодня 15:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
1000 евро болса олардың калталарына әсер етпес
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