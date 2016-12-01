Футболисты французского клуба заплатят по евро за каждый килограмм лишнего веса после праздников

Главный тренер хочет, чтобы его игроки сохранили форму.

Сегодня 14:16 Tweet

Фото с сайта espnfc.com

Главный тренер "Монпелье" Фредерик Антц и руководство клуба придумали оригинальную систему штрафов для своих футболистов, чтобы они сохранили форму во время зимнего отпуска. Об этом сообщает L’Equipe.



Все игроки "Монпелье" прошли взвешивание перед уходом в отпуск на рождественские праздники. После возвращения к тренировкам за каждый килограмм избыточного веса футболисты будут платить по одному евро.



"С одной стороны штраф может показаться смешным, но за праздничным столом он может быстро вырасти", - отметил Антц.



В чемпионате Франции "Монпелье" занимает 11-е место.