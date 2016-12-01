Агенты Ди Марии ведут переговоры с китайскими клубами

В 15 матчах текущего сезона на счету аргентинца один гол и пять результативных передач.
Сегодня 12:57
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Фото: ESPN
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермена" Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
По информации L’Équipe, агенты 28-летнего аргентинца во главе с Жорже Мендешем ведут переговоры с китайскими клубами по поводу возможного трансфера. Ранее сообщалось, что наставник парижан Унаи Эмери недоволен уровнем игры Анхеля в последних матчах.
Аргентинец перешел в ПСЖ летом 2015 года из "Манчестер Юнайтед". В 15 матчах текущего чемпионата Франции на счету Ди Марии один гол и пять результативных передач.
По информации L’Équipe, агенты 28-летнего аргентинца во главе с Жорже Мендешем ведут переговоры с китайскими клубами по поводу возможного трансфера. Ранее сообщалось, что наставник парижан Унаи Эмери недоволен уровнем игры Анхеля в последних матчах.
Аргентинец перешел в ПСЖ летом 2015 года из "Манчестер Юнайтед". В 15 матчах текущего чемпионата Франции на счету Ди Марии один гол и пять результативных передач.