Московский "Спартак" обыграл "Зенит" и приблизился к победе в чемпионате России

Решающий гол был забит на 80-й минуте.
Сегодня 08:25
Ссылки по теме:
- Бывший футболист московского "Спартака" не смог перейти в "Ордабасы" из-за травмы
- Игрок московского "Спартака" прокомментировал информацию о приглашении в сборную Казахстана
- Экс-игрок "Кайрата" Тимощук будет зарабатывать в "Зените" 240 тысяч долларов в год
Фото пресс-службы "Спартака"
Московский "Спартак" обыграл питерский "Зенит" в домашнем матче 23-го тура российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра, которая проходила на "Открытие Арене" 16 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых".
На 21-й минуте "Спартак" вышел вперед после гола голландца Квинси Промеса. Во втором тайме команды обменялись голами. На 66-й минуте капитан "Зенита" и воспитанник "красно-белых" Артем Дзюба сравнял счет, но на 80-й минуте Александр Самедов принес победу хозяевам.
С 54 очками "Спартак" возглавляет турнирную таблицу за семь туров до финиша. Команда Массимо Карреры опережает идущий вторым ЦСКА на десять баллов, а "Зенит" отстает от лидера на 11 пунктов.
Последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в 2001 году. Всего на счету "красно-белых" девять чемпионских титулов, что является рекордом страны.
Игра, которая проходила на "Открытие Арене" 16 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу "красно-белых".
На 21-й минуте "Спартак" вышел вперед после гола голландца Квинси Промеса. Во втором тайме команды обменялись голами. На 66-й минуте капитан "Зенита" и воспитанник "красно-белых" Артем Дзюба сравнял счет, но на 80-й минуте Александр Самедов принес победу хозяевам.
С 54 очками "Спартак" возглавляет турнирную таблицу за семь туров до финиша. Команда Массимо Карреры опережает идущий вторым ЦСКА на десять баллов, а "Зенит" отстает от лидера на 11 пунктов.
Последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в 2001 году. Всего на счету "красно-белых" девять чемпионских титулов, что является рекордом страны.